$!Familia de Beatriz espera que Corte Interamericana siente precedente en derecho al aborto mediante su caso

“Estos grupos ni tan siquiera conocieron a Beatriz, ellos no sabían el sufrimiento que ella estaba pasando, lo que la familia estaba pasando; ellos nada más se pusieron a hablar mal de ella, a decirle que no hiciera, le ofrecieron hasta dinero para que ella no hiciera lo que estaba pidiendo, pero como le decía yo a ella: que ella era la que estaba sufriendo y ellos no sabían lo que estaba pasando”, relata.

Lo que ha pedido siempre, reitera, es justicia y reparación. Perder a Beatriz no fue fácil para la familia pero sumado a ello, otra de sus preocupaciones es el hijo de 13 años que le sobrevive, para quien también piden medidas que puedan resarcir el daño tanto en materia de estudios como del apoyo psicológico que requiere. Además, después de toda su lucha al lado de su hija y tras su ausencia, Delmy sufre problemas de salud relativos a su presión arterial.

“Nosotros lo que estamos pidiendo también, como reparación, es que se cambien las leyes por las cuales muchas mujeres acá en El Salvador son violentadas en sus derechos”, señala. Moisa añade que el camino es la búsqueda de la justicia también para otras “Beatrices”, porque no es el único caso que pone en evidencia las consecuencias de la penalización absoluta del aborto.

El 25N y la proyección regional del caso de Beatriz

En este 25N y para los 16 días de activismo que se inauguraron a partir de esa conmemoración, la exigencia de una sentencia justa en el caso de Beatriz contra el gobierno salvadoreño llegó a las calles de la Ciudad de México junto con el resto de demandas de atención a las diversas formas de violencia que enfrentan las mujeres.

Esto se debe a que la llegada del caso de la joven a la Corte Interamericana, de la que se espera una sentencia a finales de este año o principios del siguiente, sentaría un precedente importante en materia de garantía del derecho al aborto en la región no solo como un mensaje del peligro de penalizarlo de manera absoluta o conservarlo como un delito, sino para que el personal de salud tenga mayores certezas.

Laura Andrade, de Ipas Latinoamérica y el Caribe, otra de las cuatro organizaciones colitigantes del caso, explica que Beatriz siempre le pidió a su familia y a las organizaciones que lo acompañaron desde que ella estaba viva, que siguieran la lucha para que ninguna otra mujer en Latinoamérica volviera a vivir lo que ella pasó.

“Este caso ocurrió hace más de 10 años; en la actualidad está en la Corte Interamericana de Derechos Humanos a punto de recibir sentencia, por eso es que nosotras estamos pidiendo sentencia justa para Beatriz. Es un caso que puede resolverse a finales de este año, y que es tan importante porque la sentencia que se dicte marca referente para todos los países de la región Latinoamérica y el Caribe”, puntualiza.

Las organizaciones esperan que la sentencia vaya en el mismo sentido que otros llamados de la Corte: que no se sigan repitiendo estos casos, para lo cual se requiere que los países y Estados de la región modifiquen sus marcos normativos y legales con la finalidad de despenalizar totalmente el aborto y eliminar las barreras para acceder a este de manera segura.