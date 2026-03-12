FBI anuncia captura en Sinaloa a Samuel Ramírez Jr., buscado por doble homicidio

Samuel Ramírez Jr., quien figuraba en la lista de los 10 criminales más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, fue detenido el 12 de marzo en Sinaloa, México, luego de permanecer casi tres años prófugo de la justicia estadounidense.

El anuncio lo realizó Kash Patel, director del FBI, a través de sus redes sociales.

Según Patel, Ramírez Jr., originario de California y nacido el 17 de abril de 1992, es señalado como presunto responsable del asesinato de dos mujeres ocurrido el 21 de mayo de 2023.

Tras cometer los presuntos homicidios, las autoridades consideraron que el sujeto había huido de Estados Unidos hacia México.

Ramírez Jr. fue acusado formalmente de asesinato el 24 de mayo de 2023, y la orden de arresto federal fue emitida en su contra el 14 de noviembre de 2025.

El director del FBI precisó que las autoridades ofrecían una recompensa de un millón de dólares por información que condujera a la captura de Ramírez Jr., quien ocupaba un lugar en la lista de los 10 más buscados por ese organismo.

Tras su detención en territorio sinaloense, el hombre fue trasladado a Seattle, donde quedó bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

Patel calificó el arresto como el resultado de un trabajo coordinado entre agencias de ambos países y lo describió como “otro objetivo de alto valor muy buscado, capturado bajo el liderazgo del FBI y el Departamento de Justicia”.

El director externó un agradecimiento especial a la oficina del Agregado Legal del FBI en la Ciudad de México, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al Instituto Nacional de Migración y a la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Washington por su participación en la coordinación del arresto.

La captura de Ramírez Jr. se inscribe en el marco de la cooperación bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos