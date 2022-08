FBI catea el hotel de Trump; ex presidente acusa un ataque de los demócratas

FLORIDA._ El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), la principal agencia de investigación criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ejecutó, el 8 de agosto del 2022, una orden de allanamiento en el hotel Mar-a-Lago, ubicado en Palm Beach, Florida, propiedad de Donald Trump, presidente de EE.UU., desde el 20 de enero del 2017 hasta el 20 de enero del 2021.

Así lo confirmó el propio magnate neoyorquino, quien, sin embargo, se negó a decir por qué los agentes del FBI se encontraban en Mar-a-Lago. No obstante, el ex mandatario estadounidense, de 76 años de edad, dijo que la redada no fue anunciada y que “incluso irrumpieron en mi caja fuerte”.

“Mi hermosa casa, Mar-A-Lago en Palm Beach, Florida, está actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI. Nada como esto le ha sucedido antes a un presidente de Estados Unidos”, dijo el político republicano a través de un comunicado, citado por la cadena CNN.

Imágenes que circulan a través de las diversas redes sociales muestran notas escritas a mano, que el magnate aparentemente rompió e intentó tirar por el inodoro. A pesar de la evidencia fotográfica, Trump negó que hubiera estado en Florida en el momento de la redada. Por otra parte, según la cadena CNN, el Departamento de Justicia estadounidense se negó a comentar algo al respecto, al igual que la Casa Blanca.

En la actualidad Trump es investigado por un Comité de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, por su papel en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. “Tras trabajar y cooperar con las agencias de gobierno relevantes, esta irrupción no anunciada en mi hogar no era necesaria, ni adecuada”, insistió el ex presidente de EE.UU. en el comunicado.

Trump añadió que el cateo se trataba de una “mala actuación de la Fiscalía” y de una prueba de que el Sistema Judicial “está siendo utilizado como un arma”. Según aseguró, este fue “un ataque de los demócratas de la izquierda radical, que desesperadamente no quieren que compita por la presidencia en 2024”.

Según el magnate neoyorquino, encuestas recientes revelan que él ganaría las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 5 de noviembre del 2024. La irrupción del FBI a su hotel, fue, además, a decir del ex mandatario estadounidense, un intento de “detener a los republicanos y conservadores en las próximas elecciones legislativas” de noviembre de este año.

Trump insistió que un “ataque” como el ocurrido el 8 de agosto del 2024 en su búnker, “sólo podía tener lugar en países rotos, del tercer mundo”. Sin embargo, consideró, que “Estados Unidos se ha convertido en uno de esos países, corrupto a niveles nunca vistos. ¡Irrumpieron incluso en mi espacio seguro!”.

El ex mandatario de EE.UU. comparó la irrupción del FBI con lo ocurrido en Watergate, cuando republicanos irrumpieron en la sede del Comité Nacional Demócrata con fines de espionaje, el 17 de junio del 1972, un caso que costó la Presidencia e Richard Nixon. Sólo que en este caso, señaló, “los demócratas irrumpieron en el hogar del presidente número 45 de Estados Unidos”.

“A Hillary Clinton se le permitió borrar y lavar con ácido 33 mil correos electrónicos DESPUÉS de que fueran citados por el Congreso. No ha pasado absolutamente nada que la haga responsable. Incluso se llevó muebles antiguos y otros artículos de la Casa Blanca. Me enfrenté a la corrupción burocrática de Estados Unidos, restauré el poder a la gente y realmente entregué por nuestro país, como nunca antes lo habíamos visto”, enfatizó Trump en su comunicado.

“Los políticos de siempre lo odiaban. Ahora, mientras ven a mis candidatos respaldados obtener grandes victorias y ven mi dominio en todas las encuestas, están tratando de detenerme a mí y al Partido Republicano una vez más. La anarquía, la persecución política y la caza de brujas deben ser expuestas y detenidas. ¡Seguiré luchando por el Gran Pueblo Americano!”, finalizó Trump.