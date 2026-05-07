FBI desmantela red del Cártel de Sinaloa en Kansas; siete sentenciados a prisión

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos desarticuló una red de tráfico de metanfetamina en el área metropolitana de Kansas City, en el estado de Kansas, con vínculos directos con el Cártel de Sinaloa.

La operación culminó con siete condenas y penas de prisión para los integrantes de la organización, según un comunicado del FBI del 28 de abril.

Kash Patel, director del FBI, informó que la Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional encabezó el operativo en coordinación con autoridades locales y federales.

”FBIKansasCity lideró la operación, integrándose con socios locales y federales”, señaló Patel en sus redes sociales.

La investigación se inició en enero de 2020, cuando agentes federales detectaron una red de distribución de metanfetamina encabezada por José Santos Macías-Román, ciudadano mexicano de 46 años que residía de forma irregular en Estados Unidos tras haber permanecido en el país más tiempo del autorizado por su visa.

Macías-Román organizaba el transporte de la sustancia en presentación líquida desde Sinaloa hasta el área metropolitana de Kansas City, donde los traficantes la convertían en cristal antes de distribuirla a sus clientes.

Entre febrero de 2020 y julio de 2023, las autoridades realizaron múltiples compras controladas de metanfetamina a Macías-Román y a otros miembros de su red, lo que permitió recabar las pruebas necesarias para sustentar los cargos contra los acusados.

El proceso derivó en siete condenas con penas de prisión para integrantes de la organización en el área de Kansas City.