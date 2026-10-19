$!FBI reconoce que tiene registros del arresto de ‘El Mayo’ en EU, pero los niega

La petición fue presentada por el investigador Joseph Hefferon al amparo de la Ley de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés) y quedó registrada con el número 1679203-001, bajo el asunto “Arrest of Ismael Zambada and Joaquin Guzman Lopez (On or After July 25th, 2024)”.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) rechazó una solicitud de acceso a documentos relacionados con el arresto de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, y de Joaquín Guzmán López, alias “El Güero Moreno”, hijo de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, alias “El Chapo”, ocurrido en territorio de Estados Unidos el 25 de julio de 2024. La respuesta oficial fue difundida el 19 de octubre de 2026 por el periodista Ioan Grillo, en su cuenta de la red social X.

Según la respuesta del FBI, la agencia concluyó la búsqueda de registros correspondientes a la solicitud y negó de manera categórica la entrega de los relativos a terceras personas, con fundamento en las excepciones (b)(6) y (b)(7)(C) de la FOIA, previstas en el título 5 del Código de Estados Unidos, sección 552.

El documento señala que el solicitante no demostró de forma suficiente que el interés público en la divulgación, vinculado con las operaciones y actividades del Gobierno, prevalezca sobre los intereses de privacidad personal de los individuos involucrados.

“Aunque se reconoce la existencia de registros del FBI, los registros están exentos de divulgación”, indica la respuesta, al advertir que el procesamiento de esos expedientes de terceros constituiría una invasión injustificada de la privacidad personal. Con ese argumento, la agencia dio por cerrada la solicitud.

Zambada García y Guzmán López llegaron el 25 de julio de 2024 a un aeropuerto cercano a El Paso, Texas, donde fueron detenidos por autoridades estadounidenses. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) los identificó como integrantes del Cártel de Sinaloa (CDS) y ambos enfrentan procesos penales en cortes federales de ese país.

La respuesta del FBI contempla la posibilidad de que el solicitante impugne la determinación ante las instancias administrativas previstas en la propia FOIA.