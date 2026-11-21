El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos actualizó su lista de los 10 fugitivos más buscados para anunciar la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo” Isidro, detenido el 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, durante un operativo de fuerzas especiales mexicanas.

En la ficha oficial del presunto narcotraficante, la agencia estadounidense colocó el distintivo “Capturado” sobre su fotografía y confirmó la fecha de la detención.

“Fausto Isidro Meza-Flores fue capturado el 20 de noviembre de 2026”, consignó el FBI en su plataforma de búsqueda de fugitivos internacionales, donde además pidió colaboración ciudadana para ubicar a los demás prófugos del listado.

La agencia precisó que la captura la realizaron fuerzas mexicanas con asistencia de Estados Unidos.

Meza Flores figuraba entre los 10 delincuentes más buscados por el FBI desde el 4 de febrero de 2025, acusado de encabezar una organización criminal dedicada al tráfico de grandes cantidades de metanfetamina, cocaína, heroína, fentanilo y mariguana hacia territorio estadounidense.

En su expediente, la agencia lo identificó como presunto jefe de la Organización Criminal Transnacional Meza-Flores, una estructura fuertemente armada asentada en Sinaloa con capacidad para controlar la producción, el transporte y la distribución de drogas en distintas regiones de México.

El FBI advertía que debía considerársele armado, peligroso y con riesgo de fuga internacional. Por información que condujera directamente a su arresto o condena, el Departamento de Estado de EU (DOS, por sus siglas en inglés) ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares.

El presunto capo enfrenta cargos federales en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia desde mayo de 2012. En noviembre de 2019, las autoridades estadounidenses presentaron una acusación sustitutiva y emitieron una orden federal de arresto por delitos relacionados con el narcotráfico y la posesión de armas de fuego.

Entre las imputaciones figuran conspiración para fabricar y distribuir al menos 500 gramos de metanfetamina, cinco kilogramos de cocaína, un kilogramo de heroína y mil kilogramos de marihuana destinados a su importación a Estados Unidos.