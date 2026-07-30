FDA apunta ahora a cilantro y perejil de México por Cyclospora en EU

El ex comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), Scott Gottlieb, afirmó que el brote de Cyclospora registrado en ese país parece estar relacionado con el perejil y el cilantro provenientes del centro de México, luego de que inicialmente las autoridades estadounidenses apuntaron a la lechuga mexicana como el posible origen de los contagios.

Así lo declaró este lunes durante una entrevista con el medio estadounidense CNBC, donde también señaló que las autoridades investigan una posible contaminación de esos cultivos por aguas residuales tras eventos de lluvia intensa.

Durante la conversación, Gottlieb señaló que, aunque parte del aumento en los casos obedece a una mayor realización de pruebas diagnósticas, existe un brote de gran magnitud que ha sido rastreado hasta una región agrícola del centro de México.



Rastreo epidemiológico y origen de los contagios

Explicó que los grupos de casos detectados inicialmente en la región de los Grandes Lagos y posteriormente en Nueva York y Carolina del Norte parecen tener un origen común.

“Parece rastrearse hasta productos que probablemente son perejil y cilantro“, afirmó el exfuncionario, al señalar que esa es la hipótesis que actualmente investiga la FDA.

Gottlieb explicó que la agencia estadounidense busca determinar qué ocurrió en esa región agrícola, ya que una de las posibilidades es que aguas residuales sin tratar hayan llegado a los campos de cultivo o se hayan utilizado en sistemas de riego tras lluvias intensas.



Investigación en campos de cultivo y subregistro de casos

Según detalló, la investigación considera que un evento relacionado con el clima pudo favorecer la contaminación de varios campos de cultivo. Añadió que las autoridades aún no han determinado el origen preciso del problema, pero sostuvo que la FDA logró acotar la investigación a esa zona del centro de México.

El excomisionado también indicó que muchas personas infectadas no presentan síntomas o desarrollan cuadros leves, por lo que no buscan atención médica ni se realizan pruebas específicas para detectar el parásito. Debido a ello, consideró que el número real de contagios podría ser muy superior al de los casos reportados.

Asimismo, señaló que diversos minoristas y cadenas de restaurantes han dejado de abastecerse de productos provenientes de esa región agrícola, lo que, dijo, podría reducir el riesgo de nuevos contagios. No obstante, advirtió que el brote continúa activo y que también existen otros focos de infección distintos al identificado en el centro de México.

Al referirse a las posibles causas de la contaminación, Gottlieb indicó que el parásito se transmite por contaminación con excremento humano y planteó que, en este caso, un canal de aguas residuales pudo haberse desbordado e ingresar al sistema de riego tras lluvias intensas asociadas a los eventos meteorológicos registrados durante el año.



La FDA había señalado antes a la lechuga mexicana

Las declaraciones de Gottlieb ocurren después de que la FDA había apuntado previamente a la lechuga producida en México como posible origen del brote.

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han investigado diversos focos de infección, entre ellos la lechuga picada distribuida por Taylor Farms, luego de detectar casos de ciclosporiasis en nueve estados del país y reportar más de 12 mil personas afectadas.

Sin embargo, el 20 de julio la propia FDA informó que la prueba de laboratorio que supuestamente había detectado Cyclospora en lechuga de Taylor Farms producida en México correspondía a un “falso positivo”, aunque aclaró que la investigación permanecía abierta.



Postura de las autoridades mexicanas

Las autoridades mexicanas realizaron inspecciones y análisis en la planta de Taylor Farms en Guanajuato. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que las muestras de lechuga iceberg y agua obtenidas durante la verificación resultaron negativas para la presencia del parásito.

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó el 24 de julio que la Secretaría de Salud llevaba a cabo un estudio epidemiológico para determinar si existía alguna relación entre productos mexicanos, particularmente la lechuga iceberg, y los casos registrados en Estados Unidos.

Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich, confirmó tres casos de ciclosporiasis en México y sostuvo que no existía un brote en el país. También recordó que la FDA se retractó del resultado inicial sobre la muestra de lechuga, al determinar que se trató de un falso positivo, por lo que señaló que hasta ese momento no había evidencia de que el brote registrado en Estados Unidos se hubiera originado en México.