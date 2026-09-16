Fed de Estados Unidos sube tasas de interés por primera vez desde 2023

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos aumentó este miércoles en 0.25 puntos porcentuales su tasa de interés de referencia, en su primera alza desde 2023. La decisión se aprobó por unanimidad y colocó el rango de la tasa de los fondos federales entre 3.75 y 4 por ciento.

En su comunicado, la Fed señaló que la inflación se mantenía elevada y retiró la descripción que había utilizado previamente para atribuirla, en parte, a un choque de oferta.

Los responsables de la política monetaria elevaron su pronóstico de inflación medida por el índice de gasto en consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés) a 3.7 por ciento para el cierre de 2026, frente al 3.6 por ciento estimado en junio del mismo año.

Las proyecciones publicadas tras la reunión mostraron que la mayoría de los integrantes del banco central anticiparon al menos un incremento adicional antes de que concluya 2026. De los 18 miembros, 12 previeron un alza más de 25 puntos base; cuatro estimaron dos aumentos, y dos no contemplaron nuevos incrementos.

Kevin Warsh, titular de la Fed, prometió poco después de asumir el cargo en mayo de 2026 poner fin al periodo en que la inflación superó el objetivo de 2 por ciento fijado por la institución, situación que ya acumulaba seis años.

La decisión de Warsh coincidió con un aumento que los mercados anticiparon ampliamente en los días previos al anuncio.

El movimiento podría generar tensiones entre el presidente de la Fed y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.