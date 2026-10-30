Fernando Calvillo, el mexicano que continúa desaparecido en España tras el choque de dos trenes en Toledo

Este viernes 30 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que los familiares de Fernando llegaron a Madrid para dar seguimiento a las labores de búsqueda.

Desde que se conoció la noticia, sus familiares comenzaron a buscarlo en hospitales y centros de atención, además de solicitar información a las autoridades españolas y a la Embajada de México en España. Sin embargo, hasta ahora no han recibido confirmación sobre su paradero, informó su hermana Alehmi Calvillo en entrevista con el periodista José Luis Morales.

Fernando de Jesús Calvillo Silva, un mexicano originario de Aguascalientes, permanece desaparecido tras el choque de dos trenes ocurrido el miércoles 28 de octubre en Urda, en la provincia de Toledo, España. El hombre de 45 años se encontraba en el país para celebrar el cumpleaños de uno de sus primos cuando ocurrió el accidente ferroviario.



Viajó a España para celebrar el cumpleaños de su primo

Fernando tiene 45 años, es originario de Aguascalientes y se encontraba en España porque allá iba a celebrar el cumpleaños de su primo Rodrigo, con quien tenía planeado encontrarse en el país europeo.

El mexicano viajaba en el vagón 8 del tren AVE 2080 de Renfe, que cubría la ruta Madrid-Sevilla.

De acuerdo con la ficha de búsqueda compartida por sus familiares, mide aproximadamente 1.80 metros, pesa 88 kilogramos y al momento del accidente vestía una playera blanca o beige.

Su familia informó que la Guardia Civil española emitió una ficha de búsqueda para facilitar su localización.



Su primo también tenía previsto viajar en el tren accidentado

Uno de los testimonios que ha compartido la familia es el de Rodrigo Hernández, primo de Fernando, quien también tenía planeado abordar el tren que chocó en Toledo.

En una entrevista con José Luis Morales, Rodrigo relató que tenía previsto realizar ese viaje, pero finalmente no alcanzó a subir porque se quedó dormido.

“Yo también tenía planeado haber estado en ese tren”, contó durante la entrevista.

Rodrigo tenía previsto encontrarse con Fernando en Sevilla para celebrar su cumpleaños. Después de enterarse del choque, se trasladó a Toledo para buscar información sobre su primo y acudir a hospitales donde pudieran encontrarse personas lesionadas que todavía no hubieran sido identificadas.

La hermana de Fernando también explicó que su último contacto con él ocurrió el 27 de octubre, cuando recibió fotografías que le envió desde España. La última vez que lo vio personalmente fue en marzo de este año, durante un viaje que realizaron juntos a Bacalar, Quintana Roo.



Familia de Fernando Calvillo llega a Madrid para dar seguimiento a su búsqueda

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó este viernes 30 de octubre que los familiares de Fernando arribaron a Madrid y fueron recibidos por el titular de la Sección Consular de la Embajada de México en España.

A través de un comunicado, la Cancillería señaló que personal diplomático ha acompañado a los familiares y continuará apoyándolos en las gestiones correspondientes.

Asimismo, informó que la Embajada mantiene coordinación y comunicación permanentes con las autoridades locales involucradas para brindar el apoyo que se requiera durante las labores de búsqueda.

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Al menos 74 personas fallecieron en el choque de los dos trenes en España

El accidente ferroviario ocurrió el miércoles 28 de octubre en el municipio de Urda, en la provincia de Toledo. En el siniestro estuvieron involucrados un tren AVE de Renfe que cubría la ruta Madrid-Sevilla y un convoy de la empresa Iryo.

La colisión provocó que varios vagones se salieran de las vías y cayeran por un terraplén, lo que dejó al menos a 74 personas fallecidas y múltiples heridos. Las autoridades españolas mantienen las investigaciones para esclarecer las causas del accidente y continúan con los trabajos de identificación de las víctimas.