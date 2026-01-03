Internacional
|
Celebración

Festejan venezolanos en España caída de Maduro

Decenas de personas se reunieron en la Puerta del Sol, la plaza céntrica de Madrid, para celebrar la presunta detención de Nicolás Maduro
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
03/01/2026 09:35
03/01/2026 09:35

MADRID._ Decenas de venezolanos obligados a dejar su país, debido al colapso económico, festejaron en España el arresto y caída de Nicolás Maduro.

Conocidos como la “Diáspora venezolana”, actualmente residen alrededor de 400 mil venezolanos en España, muchos de ellos beneficiados por leyes migratorias humanitarias, apoyadas por el Gobierno español.

  • $!Festejan venezolanos en España caída de Maduro
  • $!Festejan venezolanos en España caída de Maduro
  • $!Festejan venezolanos en España caída de Maduro

Reunidos en la Puerta del Sol, la plaza céntrica de Madrid, los venezolanos gritaban consignas en contra de Maduro y celebraban el ataque realizado por las fuerzas de Estados Unidos y la presunta detención del hasta hace unas horas “hombre fuerte” del país caribeño.

  • $!Festejan venezolanos en España caída de Maduro
  • $!Festejan venezolanos en España caída de Maduro
  • $!Festejan venezolanos en España caída de Maduro

Los venezolanos felices por la caída de Maduro se envolvieron en la bandera de su país y mostraron pancartas en apoyo a los desaparecidos y encarcelados por el régimen impuesto por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro.

#Detención
#Venezuela
#Nicolás Maduro
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube