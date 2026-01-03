$!Festejan venezolanos en España caída de Maduro

MADRID._ Decenas de venezolanos obligados a dejar su país, debido al colapso económico, festejaron en España el arresto y caída de Nicolás Maduro.

Conocidos como la “Diáspora venezolana”, actualmente residen alrededor de 400 mil venezolanos en España, muchos de ellos beneficiados por leyes migratorias humanitarias, apoyadas por el Gobierno español.