Fijan el 8 de marzo de 2027 como fecha de inicio del juicio contra Caro Quintero en Nueva York

Un Juez federal de la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, Estados Unidos, fijó el 8 de marzo de 2027 como fecha de inicio del juicio contra el narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero durante una audiencia de seguimiento celebrada este 19 de marzo.

Caro Quintero, quien permanece preso en Estados Unidos desde febrero de 2025, enfrenta cargos por la tortura y el asesinato de Enrique “Kiki” Camarena Salazar, agente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), crímenes cometidos durante la década de los 80.

Además de ese cargo, el narcotraficante mexicano es acusado de posesión de armas de fuego, narcotráfico y crimen organizado, entre otros delitos.

El tribunal determinó que Caro Quintero no enfrentará la pena de muerte, aunque podría recibir una condena de cadena perpetua.

Asimismo, resolvió que el imputado no tendrá la oportunidad de negociar un acuerdo de cooperación con las autoridades estadounidenses.