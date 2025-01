Javier Salas Espinoza, Fiscal Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado de Baja California, fue identificado como uno de los dos mexicanos víctimas del ataque ocurrido durante la madrugada del 1 de enero de 2025, en Nueva Orleans, Estados Unidos, durante las celebraciones de Año Nuevo.

Al menos 15 personas murieron y 30 resultaron heridas el 1 de enero, cuando un vehículo manejado por un ex militar estadounidense arrolló a una multitud en Bourbon Street, calle ubicada en el barrio francés de Nueva Orleans.

La información trascendió después de que se publicaron fotografías donde se ve al Fiscal Anticorrupción de Baja California en recuperación en un centro médico en Estados Unidos, tras sufrir una presunta fractura en la pierna.

Las imágenes fueron compartidas por Ivonne Palma, esposa de Salas Espinoza, quien se presume que estuvo también presente durante el ataque ocurrido durante las celebraciones de Año Nuevo en Nueva Orleans.

Por su parte en redes sociales, Salas Espinoza externó sus condolencias a las víctimas del ataque en Bourbon Street y agradeció la atención médica recibida, así como el apoyo por parte de autoridades mexicanas y de Estados Unidos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hubo dos mexicanos víctimas del ataque en Nueva Orleans.

Por su parte, el Consulado de México en dicha ciudad indicó que mantenía contacto con sus familiares y brindaba la asistencia necesaria para su atención y acompañamiento.

“Con profunda tristeza expresó mis condolencias a los familiares de quienes perdieron la vida este 1 de enero 2025 en Bourbon St New Orleans. No hay palabras para describir esta tragedia, personas perdieron la vida y otras que fueron lesionados sin piedad”, escribió Salas Espinoza, en su cuenta de la red social Facebook.

“Agradezco infinitamente a Dios por esta oportunidad de vida, a mi esposa, hijos y amigos, así como al personal Medico (sic) del hospital University Medical Center New Orleans LCMC Health, a la Cónsul Mexicana, al Dr Juan Ramon de la Fuente [Ramírez] SRE y al personal del Gobierno de Estados Unidos quienes me acompañaron en todo momento para que recibiera la atención médica necesaria. Y desde luego a quienes me externaron su cariño y muestras de afectó”, agregó el funcionario estatal.