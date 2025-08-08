Fiscal de EU acusa a Maduro de nexos con Cártel de Sinaloa; sube recompensa a 50 mdd

La Fiscal General de Estados Unidos acusó el jueves a Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela, de asociarse con el Cártel de Sinaloa, el Tren de Aragua y otros grupos criminales, para introducir 30 toneladas de cocaína en territorio estadounidense, por lo que duplicó la recompensa a 50 millones de dólares para quien proporcione datos que conduzcan a su captura.

“Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia en nuestro país”, indicó Pam Bondi en un mensaje en video.

“Hasta la fecha, la [Administración de Control de Drogas de Estados Unidos] DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro y sus cómplices, y casi 7 toneladas al propio Maduro, lo que representa una fuente fundamental de ingresos para los cárteles con sede en Venezuela y México. La cocaína suele estar mezclada con fentanilo, lo que ha causado la pérdida y destrucción de innumerables vidas estadounidenses”.

La funcionaria agregó que el Departamento de Justicia de EU (DOJ, por sus siglas en inglés) había incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluyendo dos aviones privados, nueve vehículos y más.

“Sin embargo, el régimen de terror de Maduro continúa. Es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional. Por lo tanto, hemos duplicado su recompensa a 50 millones de dólares. Bajo el liderazgo del Presidente [Donald] Trump, Maduro no escapará de la justicia y será responsable por sus atroes crímenes”, enfatizó Bondi.