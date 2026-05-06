Fiscal de EU advierte más acusaciones contra políticos mexicanos ligados a cárteles

Todd Blanche, procurador general interino de Estados Unidos, advirtió que la cooperación de líderes del narcotráfico trasladados desde México a territorio estadounidense podría derivar en nuevas acusaciones criminales contra políticos mexicanos que colaboran con los cárteles de la droga.

Blanche fue cuestionado por la periodista Ali Bradley sobre si podrían esperarse más acusaciones contra funcionarios mexicanos, a raíz del cargo presentado la semana anterior contra el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntamente cooperar con el Cártel de Sinaloa ante el Distrito Sur de Nueva York.

“Claro. Sí”, respondió.

“Una consecuencia de haber traído a muchos de los líderes de algunos de estos cárteles aquí durante el último año, gracias a nuestra cooperación con el Gobierno mexicano, es que algunos de ellos probablemente van a querer cooperar y esa cooperación puede llevar a cargos adicionales. Ya habíamos procesado a varios funcionarios del Gobierno mexicano, jueces, un juez recientemente también. Así que eso es algo que continuará”, sostuvo.

En la misma entrevista, el Procurador reconoció que el Gobierno de Estados Unidos mantiene en la actualidad una relación de cooperación con el Ejecutivo mexicano.

“Por cierto, tenemos una muy buena relación con el Gobierno mexicano en este momento. Creo que reconocen la importancia de nuestra relación y que esta ahora depende de la cooperación en materia de inmigración, la lucha contra el narcotráfico y otros asuntos similares”, afirmó.

Al ser preguntado sobre si habría consecuencias para los políticos mexicanos que protegen a los cárteles, Blanche recordó que seis de esas organizaciones fueron designadas en 2025 como Organizaciones Terroristas Extranjeras por el Gobierno de Estados Unidos y subrayó que el caso Rocha Moya no sería el último.

“La semana pasada anunciamos que se ha presentado una acusación formal contra un Gobernador de México por parte del Distrito Sur de Nueva York. Creo que es algo que hemos hecho en el pasado, y sin duda continuaremos haciéndolo”, señaló.

La declaración se produjo durante una entrevista con la cadena de televisión News Nation y se enmarcó en el mismo día en que el Presidente Donald Trump amenazó con ejecutar operaciones terrestres unilaterales en México si el Gobierno de ese País no combate el tráfico de narcóticos por tierra.

Aunque el Procurador descartó que se pudiera dar esa situación, pero dependerá de lo que diga el Presidente.

“Creo que obviamente es una decisión que no le corresponde al Departamento de Justicia. Es una decisión del Presidente Trump. Pero en este momento, como dije, estamos trabajando con nuestros homólogos mexicanos en las fuerzas del orden y en el Gobierno, y todos queremos detener el flujo de drogas”.