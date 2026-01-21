Fiscal de EU califica como histórica traslado de 37 capos desde México

El Gobierno de Estados Unidos calificó como un logro histórico de la administración del Presidente Donald Trump la expulsión de 37 presuntos integrantes de diversas organizaciones del narcotráfico desde México a territorio estadounidense, informó la Fiscal General Pamela Bondi.

Según la funcionaria, este traslado forma parte de la misión de la administración Trump para desmantelar a los cárteles de la droga que operan en México y otros países de la región.

En un comunicado difundido el 21 de enero, Bondi destacó que entre los 37 individuos trasladados se encontraban presuntos terroristas del Cártel de Sinaloa, del Cártel Jalisco Nueva Generación y de otras organizaciones criminales.

“Este es otro logro histórico en la misión de la administración Trump para desmantelar los cárteles. Estos 37 miembros de cárteles, incluidos terroristas del Cártel de Sinaloa, el CJNG y otros, ahora pagarán por sus crímenes contra el pueblo estadounidense en territorio estadounidense”, declaró.

La Fiscal agradeció la colaboración con los socios internacionales y aseguró que garantizarían una justicia rápida e integral para los miembros de Organizaciones Terroristas Extranjeras que, durante años, atacaron al pueblo estadounidense.

El traslado de los 37 presuntos criminales se concretó el 20 de enero, informó Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.



Pedro Inzunza Noriega: primer capo mexicano acusado de narcoterrorismo

Al revelar la lista completa de los fugitivos expulsados por México por seguridad nacional, el Gobierno de Estados Unidos destacó el caso de Pedro Inzunza Noriega, “El Señor de la Silla” o “El Sagitario”, quien junto con su hijo Pedro Inzunza Coronel se convirtieron en los primeros capos mexicanos a los que la administración Trump fincó cargos de narcoterrorismo en 2025.

Inzunza Noriega, de 62 años, fue detenido por personal de la SSPC Federal y de la Secretaría de Marina el 31 de diciembre de 2025 en Culiacán, Sinaloa.

Según la acusación complementaria presentada el 16 de enero de 2026 ante la Corte del Distrito Sur de California, Inzunza Noriega será imputado por proveer apoyo material a una organización terrorista extranjera y por narcoterrorismo, al colaborar con un grupo vinculado al narcotráfico considerado terrorista por las autoridades estadounidenses.

El escrito está firmado por el fiscal federal Joshua C. Mellor y fue presentado cuatro días antes de que se concretara el traslado de Inzunza Noriega a San Diego, California.

La gravedad de las acusaciones permite penas de prisión de por vida.

Las autoridades señalan que el acusado participó durante años en operaciones ilícitas en México, California, Guatemala, Panamá, Costa Rica y otros países.

El pliego acusatorio incluye los delitos de Empresa Criminal Continua bajo el estatuto “Drug Kingpin”, con penas de 20 años a prisión de por vida; narcoterrorismo por colaboración con grupos terroristas ligados al narcotráfico; y conspiración internacional para distribución masiva de fentanilo y cocaína en territorio estadounidense.

Las autoridades mexicanas y estadounidenses identifican a Inzunza Noriega como operador o colíder del Cártel de los Beltrán Leyva, organización aliada del Cártel de Sinaloa.

Su hijo, Pedro Inzunza Coronel, fue abatido por elementos de la Semar durante un enfrentamiento en Choix, Sinaloa, el 30 de noviembre de 2025.

Ambos fueron acusados en mayo de 2025 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de narcoterrorismo, apoyo material al terrorismo y narcotráfico, en lo que constituyó la primera acusación de este tipo presentada en suelo estadounidense contra traficantes de droga.

El 3 de diciembre de 2024, autoridades estadounidenses identificaron a los Inzunza como responsables de 1.6 toneladas de fentanilo decomisadas en Sinaloa, considerado hasta ese momento el mayor golpe contra esa droga en México.



Traslado forma parte de la cooperación bilateral en seguridad

García Harfuch informó en su cuenta de la red social X que la acción se llevó a cabo según la Ley de Seguridad Nacional y mediante mecanismos de cooperación bilateral, respetando plenamente la soberanía nacional.

Detalló que, a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se estableció el compromiso de no solicitar la pena de muerte para ninguno de los detenidos.

Los 37 presuntos criminales fueron trasladados a diversas ciudades estadounidenses, incluyendo Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, utilizando un total de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas mexicanas. Además de diversos nombres dados a conocer en México el 20 de enero, el Gobierno Trump reveló que en la lista de 37 personas transferidas por el Gobierno mexicano estaban tres cuya identidad se mantiene bajo reserva.

Sin embargo, reveló que uno enfrenta cargos en Arizona, otro en el Distrito Oeste de Texas y otro en el Distrito de Columbia.



Tercer traslado masivo en menos de un año

Con este traslado, suman 92 los criminales de alto impacto trasladados a Estados Unidos durante la actual administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de la estrategia de seguridad y cooperación internacional impulsada por el Gobierno federal. La primera entrega de narcotraficantes se realizó el 27 de febrero de 2025, cuando el Gobierno de México trasladó a 29 integrantes de organizaciones criminales a Estados Unidos.

Entre los trasladados se encontraban el veterano capo Rafael Caro Quintero, cofundador del Cártel de Guadalajara; Miguel Ángel Treviño Morales, “Z-40”, líder de Los Zetas; y Servando Gómez Martínez, “La Tuta”, líder de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios.

La segunda entrega tuvo lugar el 12 de agosto de 2025, sumando 26 criminales de alto impacto que fueron llevados a diferentes ciudades estadounidenses.

En esa ronda se envió a capos como Abigael González Valencia, “El Cuini”; Juan Carlos Félix Gastélum, “El Chavo Félix”, yerno de Ismael Zambada García, “El Mayo”; y otros miembros de alto perfil de los cárteles de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa.