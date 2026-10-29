Fiscalía de EU acusa a ingeniero mexicano por construir túnel para el CJNG

Un gran jurado federal en San Diego, California, acusó formalmente este 29 de octubre al ingeniero mexicano Luis Manuel Hernández Victoria, alias “El Ingeniero”, por diseñar y construir un túnel subterráneo transfronterizo para el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización a la que el Gobierno de Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera el 20 de febrero de 2025.

La acusación, presentada ante la Corte Federal del Distrito Sur de California, imputa a Hernández Victoria cuatro cargos: proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, conspiración para construir o financiar un túnel transfronterizo, conspiración para usar un túnel transfronterizo con el fin de importar sustancias controladas y conspiración para importar sustancias controladas.

Los dos cargos relacionados con la importación de sustancias controladas contemplan una pena máxima de cadena perpetua y multa de 10 millones de dólares cada uno; los otros dos, 20 años de prisión y multa de 500 mil dólares cada uno.

El acusado, de 60 años y originario de Guadalajara, Jalisco, también es conocido con los alias “El Inge” y “Nalgón”. Según informes públicos citados por la fiscalía, fue detenido en Jalisco el pasado 15 de octubre y autoridades mexicanas le aseguraron armas y narcóticos durante la detención.

El túnel fue localizado el 29 de mayo de 2026 dentro de un establecimiento comercial ubicado en el número 2498 de Roll Drive, suite E, en San Diego, cerca del puerto de entrada de Otay Mesa, un inmueble que operaba con el nombre comercial “Buy 4 Less”.

El pasadizo se extendía desde Tijuana, Baja California, hasta ese punto, con una longitud estimada de mil 933 pies, equivalente a unos 589 metros, una profundidad de 55 pies y una altura de 4.5 pies. Contaba con paredes reforzadas, sistema de rieles, ventilación y electricidad.

Cuando se descubrió el túnel, agentes federales estadounidenses decomisaron más de una tonelada de cocaína, con un valor estimado en más de 45 millones de dólares. Hernández Victoria es la séptima persona acusada en relación con ese túnel y la investigación continúa abierta.

“Hernández orquestó su propia caída”, declaró el fiscal federal Adam Gordon.

Kevin Murphy, agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en San Diego, afirmó que “la acusación formal de hoy subraya el compromiso inquebrantable de Investigaciones de Seguridad Nacional y nuestros socios del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional para desmantelar las organizaciones criminales transnacionales que amenazan nuestra seguridad nacional”.

El caso derivó de una investigación en la que participaron HSI, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, la Oficina del Sheriff del Condado de San Diego, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Departamento de Justicia de California y la Oficina Federal de Investigación (FBI). La indagatoria forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159.

La fiscalía estadounidense precisó que las acusaciones formales y las denuncias penales constituyen alegaciones y que los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. El proceso estará a cargo de los fiscales federales adjuntos Michael Deshong y Jordan Arakawa.