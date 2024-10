El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo este viernes ante el juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, que analizará solicitar la pena de muerte contra el capo sinaloense Ismael Zambada García, “El Mayo”, de 76 años.

Según lo reportaron diversos medios nacionales e internacionales, Breon Peace, Fiscal Federal del Distrito Este de Nueva York, solicitó lo anterior ante el juez -en la Sala 10-A Sur-, quien aceptó que el tema se discutiera de cara a un eventual juicio.

Asimismo, Cogan preguntó a los fiscales si la pena de muerte era una sanción que podrían solicitar en este caso, debido a la gravedad de los delitos contra el cofundador del Cártel de Sinaloa. Ante ello, los fiscales neoyorquinos confirmaron que era una opción que iban a analizar.

Los representantes de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York confirmaron ante al juez y frente a “El Mayo”, que los delitos que se le imputaban eran tan graves como los que se le imputaron a su compadre, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, pero con dos agravantes.

Entre ellos, que, según los fiscales, fue que traficó fentanilo y que “El Mayo” continuó delinquiendo hasta 2024. Además, que al no haber sido sujeto a un proceso de extradición, no habría impedimento jurídico que frenara la pena de muerte, dado que en México esa pena no se aplica.

Zambada García, quien no dijo nada durante la audiencia que duró alrededor de 10 minutos, llegó, junto a su abogado Frank A. Pérez, caminando a paso lento, con cierta dificultad, pero no utilizó silla de ruedas.

Vestido con un uniforme de prisionero color beige, “El Mayo” lució un cabello con canas, sin el tinte negro que antes usaba. Además, por momentos sonrió. El narcotraficante escuchó los cargos en su contra y cuando se le preguntó cómo se declaraba, respondió “no culpable”.

Cogan determinó designar el caso como complejo, luego de que reconoció que el proceso judicial sería largo.

Además, programó la siguiente audiencia de revisión del caso contra el cofundador del Cártel de Sinaloa, para el 15 de enero de 2025.

“El Mayo” permanece preso en el Centro Correccional Metropolitano, Nueva York (MCC New York, por sus siglas en inglés).

El 25 de julio de 2024 fue privado de la libertad por Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno”, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

Zambada García es acusado de 17 delitos, entre ellos, tráfico de fentanilo, metanfetaminas, mariguana, heroína, cargos por narcotráfico a gran escala. También de conspiración para cometer homicidios y dirección de una organización criminal.

La acusación contra Zambada García en Nueva York fue actualizada en febrero de 2024 y abarcaba un total de 17 cargos por narcotráfico a gran escala, de más de 250 toneladas de cocaína, exportada por cárteles colombianos como el del Valle Norte, el Cártel de Luis Caicedo “Don Lucho” y el de la familia Cifuentes Villa.

Además, estaba acusado por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, de tráfico de fentanilo, metanfetaminas, mariguana, heroína, conspiración para cometer homicidios y dirección de una organización criminal, comenzando en 1989 hasta enero de 2024.