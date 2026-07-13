Fiscalía de EU pide cadena perpetua y decomiso de 15 mil millones de dólares para ‘El Mayo’ Zambada

La Fiscalía de Estados Unidos solicitó formalmente cadena perpetua y el decomiso de 15 mil millones de dólares para Ismael Zambada García, “El Mayo”, cofundador del Cártel de Sinaloa, mediante una moción presentada este 13 de julio ante el Juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

En el documento, la Fiscalía estadounidense reiteró que el narcotraficante confeso pagó millones de dólares en sobornos a todos los niveles del Gobierno mexicano para garantizar la operación de su organización criminal durante décadas, y confirmó su petición de prisión de por vida, la pena mínima que contempla la legislación de Estados Unidos para los delitos que admitió.

La audiencia de sentencia está programada para el 20 de julio de 2026 en la Corte federal de Brooklyn, Nueva York, donde se anticipa que Zambada García reciba la cadena perpetua, además de varios años adicionales como mínimo, según lo establecido por la ley estadounidense.

La fecha se fijó tras varios aplazamientos: la audiencia estuvo prevista originalmente para el 13 de enero de 2026, después para el 13 de abril y posteriormente para el 18 de mayo.

Zambada García se declaró culpable el 25 de agosto de 2025 ante el mismo Juez Cogan, al admitir que encabezó una empresa criminal continua vinculada al Cártel de Sinaloa y cargos de delincuencia organizada bajo la ley RICO.

El capo sinaloense aceptó su culpabilidad a cambio de evitar un juicio y la posible aplicación de la pena de muerte, entre otros beneficios adicionales.

Como parte del acuerdo judicial, aceptó también el fallo de decomiso por 15 mil millones de dólares, medida que autoriza al Gobierno estadounidense a perseguir activos hasta cubrir ese monto.

Durante la audiencia en la que admitió su culpabilidad, Zambada García reconoció ante la Corte la magnitud de la operación que dirigió: relaciones con productores colombianos de cocaína, rutas de importación por mar y aire, y una red de sobornos a policías y militares mexicanos.

También admitió que ordenó ejecuciones para proteger los intereses de su organización y que traficó al menos 2 millones de kilos de cocaína hacia Estados Unidos entre 1980 y 2020.

El 6 de julio de 2026, la defensa del capo, encabezada por el abogado Frank A. Pérez, entregó una carta al Juez Cogan en la que Zambada García aceptó la condena de prisión de por vida y solicitó únicamente que se le recomiende un centro del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos con capacidad para atender sus padecimientos médicos, asociados a sus 78 años de edad.

El escrito destacó que el narcotraficante no prestó una “asistencia sustancial” a las autoridades estadounidenses ni buscará hacerlo para reducir su condena.

Zambada García fue detenido el 25 de julio de 2024, cuando aterrizó en una avioneta en el aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, acompañado de Joaquín Guzmán López, integrante de la facción de “Los Chapitos”.

El capo sostuvo que fue engañado y trasladado por la fuerza a territorio estadounidense, versión que mantiene abierta una controversia diplomática: el Gobierno de México investiga si la participación del Buró Federal de Investigaciones en la captura representó una violación a la soberanía nacional, y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó el 7 de julio de que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a la Fiscalía General de la República pedir información oficial a esa agencia.

El Juez Cogan, quien también condujo el proceso contra Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, dictará la sentencia definitiva contra el cofundador del Cártel de Sinaloa, quien permaneció prófugo durante más de cinco décadas sin pisar una cárcel hasta su captura.