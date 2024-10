El Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió este miércoles al Juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, un posible conflicto de interés de Frank Pérez, abogado de Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, ya que el litigante también representaba a Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, lo que podría afectar el curso del juicio del capo sinaloense e, incluso, una posible negociación con el Gobierno estadounidense.

“Estimado juez Cogan: El Gobierno presenta respetuosamente esta carta para notificar a la Corte sobre un posible conflicto que involucra a Frank Pérez, Esq., quien representa al acusado Ismael Zambada García en el asunto mencionado anteriormente. El conflicto potencial surge de la representación continua por parte del abogado defensor del hijo del acusado, Vicente Zambada Niebla (‘Zambada Niebla’), en Estados Unidos v. Joaquín Guzmán Loera, et al., No. 9-cr-383 (NDIL) y Estados Unidos contra Ismael Zambada García, et al., No. 3-cr-34 (DDC)”, indicó Breon Peace, Fiscal Federal del Distrito Este de Nueva York, en un análisis.

“Zambada Niebla resolvió esos casos declarándose culpable conforme a un acuerdo de cooperación con el gobierno, y conforme a sus obligaciones bajo ese acuerdo, testificó en este distrito en el juicio a Joaquín Guzmán Loera, también conocido como ‘El Chapo’. El testimonio de Zambada Niebla en el juicio de ‘El Chapo’ incluyó detalles sobre su propio papel en las actividades de narcotráfico del acusado y sobre la relación histórica entre El Chapo y el acusado”, detalló.

El Fiscal agregó que “El Chapo” y el acusado fueron inicialmente acusados juntos en dicho distrito en 2009 por su conducta relacionada con la cofundación y dirección del Cártel de Sinaloa.

Luego del arresto, captura y procesamiento de “El Chapo”, “El Mayo” continuó dirigiendo el Cártel hasta su arresto el 25 de julio de 2024, puntualizó.

“Actualmente, el acusado está acusado sustancialmente de los mismos delitos por los que se acusó y condenó a ‘El Chapo’ en el juicio, con la adición de conductas que se extienden hasta 2024 y relacionadas con el fentanilo, droga que el Cartel comenzó a fabricar y distribuir en los últimos años”, abundó el Fiscal Federal neoyorquino.

“Debido a que el Sr. Pérez representa a Zambada Niebla, un co-conspirador del acusado y testigo gubernamental cooperante, con obligaciones continuas bajo su acuerdo de cooperación, y actualmente representa al acusado en un caso que surge del mismo tema, un conflicto potencial de existe interés. Específicamente, los deberes de lealtad y confidencialidad del Sr. Pérez para con cada cliente podrían impedirle asesorar al acusado sobre estrategias de defensa viables y representarlo vigorosa y diligentemente tanto en las etapas previas al juicio como en el juicio de este asunto”.

Peace agregó que, con base en estas representaciones previas de posibles testigos y co-conspiradores del gobierno, el Gobierno solicita que la Corte nombre a un abogado de Curcio y celebre una audiencia sobre Curcio sobre estos posibles conflictos.

“La audiencia de Curcio brindará una oportunidad para que el acusado considere estos posibles conflictos con un abogado independiente”, dijo.

“Si el Tribunal determina que el acusado puede renunciar a los posibles conflictos de intereses, el gobierno propone que el Tribunal informe al acusado de la siguiente manera: Me informan que su abogado también ha representado a un individuo que el gobierno ha identificado como co-conspirador y testigo cooperante. concretamente, su hijo, Vicente Zambada Niebla. Su abogado tiene ciertas obligaciones éticas con este otro cliente. Por ejemplo, puede constituir un conflicto de intereses para su abogado investigar pistas, presentar pruebas o presentar argumentos en su nombre que puedan tender a incriminar o generar dudas sobre su otro cliente.

“Su abogado también puede tener información privilegiada de su otro cliente que podría ayudar en su defensa pero que no puede revelar debido a sus deberes éticos. También es posible que otro abogado pueda adoptar una determinada posición durante el curso de las negociaciones de declaración de culpabilidad con el Gobierno, en el momento de la sentencia o después de la sentencia con respecto a su participación (o no participación) en los delitos que se le imputan o su relación con su compañero conspirador, mientras que a su abogado se le puede prohibir éticamente seguir esa estrategia de defensa debido a información contraria que pudo haber obtenido de su otro cliente”, reveló el Fiscal.

Peace manifestó que es posible que surjan otros problemas en los que la capacidad de su abogado para hacer ciertas cosas podría verse afectada por el hecho de que ha representado a otro cliente en asuntos relacionados con este caso.

“Nadie puede prever todos los posibles conflictos de intereses”, insistió.

El 23 de abril de 2022, el Departamento del Tesoro de EU informó que la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), quitó de su “lista negra” a “El Vicentillo”, hijo de “El Mayo”.

Las listas de nacionales especialmente designados y de personas bloqueadas (SDN, por sus siglas en inglés), de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, enumera a personas y empresas “que son propiedad o están controladas por, o que actúan para o en nombre de, los países objetivo”.

“También enumera personas, grupos y entidades, como terroristas y traficantes de narcóticos, designados en programas que no son específicos de un país. En conjunto, tales personas y empresas se denominan ‘Nacionales especialmente designados’ o ‘SDN’. Sus activos están bloqueados y, por lo general, se prohíbe a los estadounidenses tratar con ellos”, detalla la OFAC.

El 30 de abril de 2021, se supo que Zambada Niebla ya no se encontraba en ninguna prisión federal estadounidense, según lo informó la Oficina Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

“Con la información que tenemos disponible en este momento, podemos decirle que Vicente Zambada-Niebla no está bajo custodia de la Oficina de Prisiones”, escribieron voceros de la BOP en respuesta a preguntas de la agencia estadounidense The Associated Press.

La información que dio la BOP, que también fue confirmada por la cadena Univisión, no señaló cuándo salió “El Vicentillo” de la cárcel, ni por qué.

A principios de julio de 2020, un Tribunal de Chicago, Illinois, Estados Unidos, negó la libertad a Zambada Niebla, quien había solicitado la misma a través de una moción, sin embargo, la justicia de EU alegó que el narcotraficante sinaloense no había “establecido razones extraordinarias y convincentes que justifiquen su liberación”.

El hijo de “El Mayo” había expuesto que su “reducción de condena” se tradujera en su liberación inmediata, argumentando que se hallaba en peligro “bajo la amenaza planteada por la pandemia de Covid-19”.

El 30 de mayo de 2019, Zambada Niebla fue sentenciado a 15 años de prisión en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois. En aquella audiencia, tras ser capturado en marzo de 2009, el capo sinaloense ya había cumplido con 10 años de prisión, por lo que se esperaba fuera liberado en 2024.

Sin embargo, el Tribunal que le negó la libertad adelantada a “El Vicentillo” presentó “la respuesta instantánea y adjunta de los archivos médicos” de Zambada Niebla, los cuales fueron enviados por la Agencia Federal de Prisiones en los que se descartaba el riesgo de que el acusado contrajera Covid-19.

En el documento elaborado por el fiscal John R. Lausch y la asistente Erika L. Csicsila, reconocían que el acusado había brindado información constante y veraz al Gobierno de Estados Unidos e incluso destacaban su participación, en enero de 2019, como testigo en el juicio contra su compadre y ex socio, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

El fiscal y la asistente alegaban que debido a esa cooperación de “El Vicentillo” con las autoridades de EU, es que el juez de distrito Rubén Castillo lo condenó a pasar solamente 15 años en prisión, cuando los crímenes cometidos por él entre 1992 y el 2008, cuando trabajó de la mano de su padre “El Mayo” Zambada y “El Chapo” Guzmán le alcanzaban para una sentencia a cadena perpetua.

Lausch y Csicsila explicaron, además, que la BOP implementó un plan de acción para evitar la propagación del coronavirus en prisiones. Eso incluyó la formación de un equipo de trabajo que se mantiene en coordinación con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud, con medidas como la de suspender las visitas -tanto las sociales, como legales-, el movimiento de presos y viajes de personal, así como poner en cuarentena a los reclusos y el personal que manifieste síntomas.

Además, el fiscal y su asistente argumentaban que Zambada Niebla no tenía 70 años de edad o había cumplido al menos 30 años de prisión, ni el director de la BOP había manifestado que el acusado ya no era un peligro para la seguridad de ninguna otra persona o la comunidad, que serian las razones “extraordinarias y convincentes” que justificarían su liberación.

“El Vicentillo” fue condenado el 30 de mayo de 2019 a 15 años de prisión, por delitos relacionados con el narcotráfico. Sin embargo, solo cumpliría máximo tres años de dicha condena, ya que se le contaron los 10 años que había permanecido en prisión, tanto en Estados Unidos como México, y se beneficiaría por su buena conducta en este tiempo.

“Desde mi punto de vista usted no vendió al ‘Chapo’ Guzmán, sino que cooperó con la justicia de Estados Unidos de América”, le dijo Rubén Castillo, juez de Distrito asignado al caso, al capo sinaloense, durante su audiencia de condena.

El 20 de mayo del 2019, los fiscales federales de Chicago, recomendaron una sentencia de al menos 17 años de prisión para “El Vicentillo”, quien el 9 de noviembre de 2018 se declaró culpable en la Corte Federal del Distrito Norte de Illinois, de haber colaborado en las operaciones de narcotráfico de “El Chapo” Guzmán.

El Gobierno estadounidense afirmó que la ayuda de Zambada Niebla “no tuvo rival” y que la misma comenzó luego de que el sinaloense fuera extraditado a EU en febrero de 2010, concluyendo durante su testimonio en el juicio contra su compadre y ex socio, El Chapo”, en enero del 2019.

Pero, además, el hijo de “El Mayo” Zambada ayudó en múltiples operaciones contra capos del Cártel de Sinaloa, como contra Dámaso López Nuñez, alias “El Licenciado”, y su información fue usada por fiscales de Texas, Brooklyn, Manhattan, sur de California, y Washington, DC.

Asimismo, la cooperación de “El Vicentillo” con la Fiscalía de Chicago, ayudó a que en noviembre de 2012 fueran grabadas llamadas donde los hijos de “El Chapo”, los Guzmán Salazar, hablaban de negocios ilícitos relacionados con el tráfico de drogas.

En noviembre de 2018, Zambada Niebla admitió ante el juez Rubén Castillo, varios cargos de narcotráfico que le fincaron desde 2003. Su declaración incluía, además, haber traficado toneladas de cocaína y heroína hacia Estados Unidos usando todo tipo de vehículos, desde submarinos hasta aviones jumbo.

El documento con el que el hijo de “El Mayo” admitió su culpabilidad, también reconocía el uso de armas tipo militar en las operaciones de tráfico y para ejercer violencia, así como amenazas contra grupos rivales, informantes o policías.

“El Vicentillo” se declaró culpable justo cuando comenzaba el juicio contra Guzmán Loera en Nueva York, en el que también testificó Zambada Niebla, ya que estaba cooperando con las autoridades estadounidenses tras declararse culpable en 2013, cuando firmó un acuerdo con la Fiscalía de Chicago.

“El Vicentillo”, nacido en Culiacán, fue detenido el 18 de marzo de 2009, en la Ciudad de México, luego de sostener un encuentro con agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en el hotel Sheraton de Paseo de la Reforma, ubicado a un costado de la Embajada estadounidense en México.

Zambada Niebla fue extraditado a Estados Unidos en febrero de 2010, y trasladado a una prisión de máxima seguridad en Michigan, acusado de ser un alto miembro del Cártel de Sinaloa, de conspirar para poseer y traficar drogas desde Centro y Sudamérica, así como de conseguir armas para atacar oficinas públicas.

El 7 de enero de 2019, “El Vicentillo” afirmó durante la última de las tres jornadas de su testimonio contra el antiguo socio de su padre, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, que este “no es su enemigo”, pero tampoco “un mito” como cree que pretende demostrar la defensa del acusado por narcotráfico durante su juicio en Estados Unidos.

El hijo de “El Mayo” se despidió cordialmente de su “compadre Chapo” con una reverencia, que el acusado correspondió tras 14 horas de testimonio en la Corte del Distrito Este de Nueva York. “Mi compadre Chapo no es mi enemigo”, aseveró el testigo tras la acusación del abogado de la defensa, Eduardo Balarezo, de que la información que estaba aportando en el juicio lo convertía en adversario de Guzmán Loera.

“Él sabía que testificaría [en contra] porque me declaré culpable cuando él estaba libre, con mi padre, y me comprometí a cooperar con la Fiscalía [...] No veo el futuro y no sabía que mi compadre Chapo estaría aquí. No es mi enemigo”, aseguró Zambada Niebla.