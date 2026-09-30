Fiscalía de Nueva York pide más de 7 años de prisión para operador de Los Chapitos

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York solicitó una pena de 7 años y 8 meses de prisión contra Carlos Omar Félix Gutiérrez, alias señalado como fabricante de fentanilo para Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa, luego de que se declaró culpable de conspiración para importar fentanilo.

La petición fue dada a conocer el 30 de septiembre de 2026.

Félix Gutiérrez se encargaba de la administración de laboratorios clandestinos para la producción de fentanilo dentro de la estructura de Los Chapitos, droga que posteriormente era enviada a Estados Unidos para su comercialización.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) lo identificó como administrador de esos laboratorios clandestinos dentro de la red criminal.

Las autoridades estadounidenses lo ubicaron como un productor y distribuidor de fentanilo de peso dentro de la organización, pese al monto de la pena solicitada.

Félix Gutiérrez llegó a figurar en la lista de los más buscados del Gobierno de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de hasta 1 millón de dólares por información que condujera a su captura.

En 2022, el operador cayó en una operación encubierta de la DEA.

Según documentos judiciales, vendió fentanilo a una fuente confidencial de la agencia estadounidense y, durante la negociación, ofreció intercambiar la droga por armas que llegarían a manos de integrantes de Los Chapitos. En ese momento no fue detenido.

La captura ocurrió el 16 de marzo de 2023, cuando agentes de la Dirección General de la Policía Judicial e Inteligencia de Colombia lo arrestaron tras descender de un vuelo comercial en Bogotá.

Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos para enfrentar la acusación dictada en el Distrito Sur de Nueva York.

En abril de 2023, un gran jurado federal presentó la acusación formal e imputó a Félix Gutiérrez cinco delitos: conspiración para la importación de fentanilo, conspiración para el tráfico de fentanilo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para el blanqueo de dinero.

La sentencia definitiva quedará a cargo del juez del Distrito Sur de Nueva York, que deberá resolver si acoge la pena solicitada por la fiscalía estadounidense.