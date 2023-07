La Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York se opuso este miércoles a aplazar la sentencia contra Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

El 30 de junio, la defensa del ex funcionario mexicano había pedido, a través de una carta, al juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, ampliar el calendario previsto para la sentencia de su cliente, señalando contar con nuevas pruebas favorables para García Luna, entre ellas un archivo en audio y video, que supuestamente revela una “nueva visión del caso”.

En su misiva, los abogados de García Luna detallaban que se trataba de un material de ex funcionarios y otras personas, que favorecen al ex secretario. El material supuestamente contiene audio en español, por lo que también solicitaban el apoyo del equipo de habla hispana, para apoyar con su traducción.

“Nosotros entendemos que los procesos no pueden ser indefinidos. Sin embargo, los materiales que hemos recibido directamente son relevantes para el caso”, insistieron.

La nueva fecha de sentencia propuesta por la defensa de García Luna -encabezada por el abogado César de Castro-, era el 1 de marzo de 2024, lo que representaba un aplazamiento de poco más de cinco meses respecto de la fecha en que se tenía prevista la sentencia: el 27 de septiembre de 2023.

Asimismo, los litigantes pidieron al juez Cogan que la fecha límite para presentar mociones tras el juicio, cambiara del 7 de julio al 15 de diciembre de 2023. Además, para la respuesta de las autoridades del 4 de agosto de 2023 al 19 de enero de 2024. Asimismo, la respuesta de la defensa, del 18 de agosto de 2023 al 2 de febrero de 2024.

“El acusado ha tenido más de 3 años desde su altamente pública acusación para hablar con testigos, presentar citatorios e investigar potenciales defensas, incluyendo su argumento, rechazado tras un vigoroso juicio e importantes testigos que dijeron lo contrario, de que nunca aceptó sobornos del cártel de Sinaloa”, señalaron.

Sin embargo, la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York solicitó al juez Cogan, quien lleva el caso, que mantenga la fecha establecida para dictar la sentencia contra el ex funcionario.

En su argumentación, la Fiscalía neoyorquina señaló que la defensa de García Luna ya había solicitado al menos dos extensiones, que le fueron concedidas, y que la Corte debería rechazar la nueva solicitud y respetar el reglamento, que indica que “debe imponer sentencia, sin dilación innecesaria”.

“La solicitud del acusado retrasaría de forma innecesaria su sentencia hasta al menos marzo de 2024”, escribieron los fiscales neoyorquinos al juez Cogan. Asimismo, explicaron que una moción bajo la Norma 33, para solicitar un nuevo juicio, normalmente es rechazada en el Segundo Circuito de la Corte de Apelaciones, ya solo aplicaba en casos donde hubiera suficiente evidencia que llevara a una absolución.

La Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York subrayó que este tipo de aplazamientos sólo se debían conceder “bajo circunstancias excepcionales”, como el surgimiento de nueva evidencia, “que probablemente resultaría en la absolución” del acusado.

Los fiscales neoyorquinos pidieron al juez Cogan que no permitiera a la defensa del ex funcionario entrar en lo que denominaron “una expedición de pesca por años”, ya que los litigantes no habían dado ningún detalle respecto a la información que podría ser exculpatoria para García Luna, ni mucho menos, que pudiera cambiar el veredicto del jurado de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.