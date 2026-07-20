Fiscalía de NY y la DEA celebran cadena perpetua contra ‘El Mayo’ Zambada

Ismael Zambada García, “El Mayo”, cofundador del Cártel de Sinaloa, fue condenado este 20 de julio de 2026 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el Juez federal Brian M. Cogan, en un tribunal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, por su papel como líder principal de una empresa criminal continua y por violaciones a la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado.

Como parte de la audiencia, el Tribunal dictó además una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares en contra del capo sinaloense, de 77 años, quien se declaró culpable el 25 de agosto de 2025 de encabezar la organización criminal que durante casi cuatro décadas traficó toneladas de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos.

Según un comunicado de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, la sentencia cierra el expediente del narcotraficante que enfrentaba acusaciones en seis jurisdicciones federales estadounidenses, entre ellas Nueva York, Texas, Illinois y California.

En virtud de su acuerdo de culpabilidad, Zambada García aceptó trasladar la acusación del Distrito Oeste de Texas —que le imputaba conspiración de lavado de dinero, asesinato y secuestro— para ser sentenciado en Brooklyn, por lo que las causas restantes serán desestimadas en los días posteriores al fallo.

“Ismael Zambada García pasó casi cuatro décadas envenenando comunidades estadounidenses para obtener miles de millones de dólares en ganancias y ordenar el asesinato de cualquiera que se interpusiera en su camino. Hoy, ese capítulo se cierra definitivamente”, declaró Joseph Nocella Jr., Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, quien destacó que la condena fue posible gracias a la cooperación bilateral entre las fuerzas del orden estadounidenses y mexicanas.

Terrance Cole, titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA), afirmó que la sentencia “envía un mensaje claro a todos los cárteles y líderes terroristas extranjeros”, y recordó que el Cártel de Sinaloa fue designado por el Gobierno de Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera.

“La justicia no tiene fecha de caducidad, ni tampoco nuestra determinación”, agregó.

La acusación del Distrito Este de Nueva York imputó a Zambada García actos delictivos cometidos entre enero de 1989 y enero de 2024, mientras que la del Distrito Oeste de Texas abarcó conductas realizadas entre el 1 de enero de 2000 y el 11 de abril de 2012.

El ascenso del capo comenzó con la fundación del Cártel de Sinaloa —antes conocido como la Federación Mexicana— y concluyó con su arresto en julio de 2024 en territorio estadounidense.

Según la Fiscalía, la organización se dedicó inicialmente a la distribución de cocaína en coordinación con redes sudamericanas, y a partir de la década de 2000 asumió un papel dominante en el tráfico de esa droga hacia Estados Unidos.

Bajo el liderazgo de Zambada García, el cártel se diversificó hacia la producción de fentanilo mediante la compra de precursores químicos a empresas chinas y la operación de laboratorios en zonas rurales y ciudades de México, donde produjo miles de kilogramos del opioide sintético para su distribución en territorio estadounidense.

El comunicado señaló que Zambada García consolidó su posición al frente de la organización tras la captura de su socio Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, en 2016, y que operó con impunidad mediante el pago de sobornos a funcionarios y agentes del orden en todos los niveles.

Numerosos testigos declararon, incluso en los juicios de “El Chapo” y del ex Secretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna, que la corrupción resultaba indispensable para el funcionamiento de la empresa criminal: desde policías locales que escoltaban cargamentos de droga hasta funcionarios que alertaban al cártel de operativos militares e investigaciones en su contra.

El caso fue investigado por Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la DEA, y forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), establecida por la Orden Ejecutiva 14159, dedicada a desmantelar cárteles, pandillas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales que operan en Estados Unidos y el extranjero.