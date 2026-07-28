Fiscalía de San Diego pide desechar acusación de 2014 contra ‘El Mayo’ Zambada

La Fiscalía Federal del Distrito Sur de California, con sede en San Diego, solicitó el 27 de julio el retiro definitivo de una acusación federal pendiente contra Ismael Zambada García, “El Mayo”, una semana después de que el cofundador del cártel de Sinaloa fue condenado a cadena perpetua por un Tribunal federal del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

El documento, firmado por el Fiscal Adam Gordon y el fiscal auxiliar Matthew J. Sutton, invoca la Regla 48(a) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal y plantea que la petición se presenta “en aras de la justicia”.

El expediente corresponde al caso 3:14-cr-00658-DMS, una acusación sustitutiva radicada en San Diego que data de 2014, y la moción pide cerrarlo con perjuicio, figura que impediría al Gobierno de Estados Unidos reabrir esa imputación específica en el futuro.

La solicitud no implica beneficio procesal alguno para Zambada García ni modifica su situación jurídica.

La sentencia dictada en el Distrito Este de Nueva York permanece intacta y el acusado deberá permanecer el resto de su vida bajo custodia federal estadounidense.

Según los documentos judiciales presentados por la Fiscalía californiana, la decisión responde a criterios de eficiencia procesal y uso de recursos públicos, ya que un segundo juicio en San Diego no tendría efecto práctico sobre la condición del sentenciado.

En el sistema judicial estadounidense resulta frecuente que, cuando un acusado enfrenta procesos abiertos en distintos distritos federales, las fiscalías desistan de algunos expedientes si ya existe una condena definitiva que cumple los objetivos de castigo y protección social.

En el memorándum de sentencia, los fiscales de Brooklyn señalaron que Zambada García había sido acusado “no menos de 16 veces en las últimas dos décadas” en distintos distritos federales de Estados Unidos.

La condena dictada en Brooklyn incluyó una orden de decomiso por 15 mil millones de dólares, la cifra más alta reclamada a un capo del narcotráfico mexicano, por encima de los 12 mil 600 millones impuestos a Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, en 2019.

La declaración de culpabilidad abarcó dos cargos: dirigir una organización criminal continua, ante el Distrito Este de Nueva York, y participar en actividades de crimen organizado en el Distrito Oeste de Texas.

El abogado defensor Frank Pérez cuestionó la viabilidad del decomiso tras la audiencia.

“No hay manera de que pueda pagar eso. El gobierno no identificó ninguna propiedad, no identificó nada. Y usted y yo sabemos que las personas de ese nivel no tienen nada a su nombre”, declaró.

El Juez Brian Cogan recomendó al Buró Federal de Prisiones que Zambada García cumpla la condena en una instalación médica federal y no en una prisión de supermáxima seguridad como la ADX Florence, en Colorado, donde Guzmán Loera cumple cadena perpetua en aislamiento.

La recomendación se sustentó en la edad del sentenciado, de 76 años, y en los problemas de salud documentados en el memorándum de la defensa.

Durante la audiencia, Cogan indicó en tres ocasiones que el acusado presentaba dificultades físicas y cognitivas, y apuntó que se encontraba entre la aptitud mental y una derivación hacia el deterioro cognitivo. La defensa planteó el inicio de un cuadro de demencia.

Pérez había solicitado formalmente el traslado a instalaciones como el FMC Butner, el FMC Rochester o el MCFP Springfield.

Cogan aceptó emitir la recomendación, aunque aclaró que la decisión final recae en el Buró Federal de Prisiones y no en el tribunal.

Hasta el momento, el registro penitenciario ubica a Zambada García en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, con el número 27102-511.

Antes de conocer su condena, el sentenciado leyó ante Cogan una carta en español en la que asumió responsabilidad plena.

“No fui a juicio porque no quería negar la verdad. Lo que hice estuvo mal. No hay justificación para ello”, expresó, y cerró con un mensaje dirigido a los jóvenes: “No hay honor en la violencia ni nada duradero en el crimen; solo traen dolor y pérdida”.

Si el Juez del Distrito Sur de California acepta la moción, el expediente quedará formalmente cerrado en esa jurisdicción, sin que ello altere la sentencia neoyorquina ni el tiempo que Zambada García permanecerá en prisión.

Las autoridades estadounidenses aún no definen el penal donde cumplirá la condena.