Fiscalía en Texas acusa a seis estadounidenses de entregar armas al Cártel de Sinaloa

Un gran jurado federal en Amarillo acusó a Loyd Walter Hall y cinco coacusados de conspirar para proporcionar armas al Cártel de Sinaloa, traficar drogas y realizar compras fraudulentas.

La imputación subraya el apoyo material a una organización terrorista extranjera, afectando la seguridad nacional.

La acusación formal, emitida el 24 de septiembre, se amplió para incluir a un quinto imputado, Johnnie Wayne Corbett, de 42 años, quien fue detenido el 17 de octubre.

Los otros coacusados son Jesus Quezada Meza, Omar Velasquez y Catlynn Ann Townsend.

“Los acusados suministraron rifles potentes y municiones al Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones criminales más violentas del mundo”, señaló Ryan Raybould, Fiscal federal para el Distrito Norte de Texas.

“Al perseguir cargos de apoyo material al terrorismo, dejamos claro que armar a los cárteles es una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos”.

Raybould indicó que la administración ha implementado una estrategia integral de gobierno para desmantelar estas redes criminales y que su oficina utilizará todas las herramientas federales disponibles para procesar a quienes faciliten su violencia.

Brian Garner, agente especial a cargo de la División de Campo de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en Dallas, manifestó: “Quienes arman a cárteles violentos están ayudando a impulsar un ciclo de derramamiento de sangre, tráfico de drogas y destrucción que amenaza a las comunidades en ambos lados de la frontera”.

Garner añadió que la ATF Dallas no permitirá que los traficantes de armas aprovechen las leyes para fortalecer el arsenal de organizaciones criminales como el Cártel de Sinaloa.

Subrayó que, a través de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional, persiguen sin descanso estas redes, cortan su acceso a armas y procesan a los responsables.

Los cargos en la acusación formal incluyen:

Conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera. La acusación alega que Hall coordinó el suministro de armas, municiones y equipo relacionado al Cártel de Sinaloa, organización designada por el secretario de Estado de Estados Unidos como terrorista. Esta conducta incluyó facilitar el acceso a armas para apoyar operaciones del cártel, sabiendo que la organización participa en actos violentos, incluyendo ataques contra autoridades, grupos rivales y civiles.

Conspiración para distribuir sustancias controladas para importación a Estados Unidos. Los acusados participaron en una conspiración de tráfico de fentanilo, heroína y cocaína destinada a la importación ilegal. La acusación describe una red de distribución que coordinaba con actores vinculados al cártel para fabricar y transportar cantidades significativas de sustancias controladas a través de fronteras internacionales.

Uso y posesión de un arma de fuego en delitos de tráfico de drogas. Hall presuntamente poseyó y transportó armas de fuego, incluyendo armas de asalto semiautomáticas, para facilitar actividades de tráfico de narcóticos. Estas armas fueron usadas para proteger cargamentos de drogas, hacer cumplir directrices del cártel y posibilitar confrontaciones violentas.

Conspiración para traficar armas de fuego. La acusación detalla esquemas coordinados para enviar, transportar y transferir armas a través de fronteras estatales e internacionales, sabiendo que serían usadas en delitos. Las acciones de los acusados ayudaron a mantener una cadena de suministro que movía armas compradas en Estados Unidos a organizaciones criminales, incluyendo actores vinculados al cártel en México.

Conspiración para la compra simulada de armas de fuego. Los acusados coordinaron para reclutar y usar compradores testaferros para obtener armas que los verdaderos receptores no podían adquirir legalmente. Esto incluyó seleccionar armerías, elegir armas de alta potencia y dirigir a los compradores testaferros a declarar falsamente ser los compradores reales, permitiendo el movimiento encubierto de armas a socios criminales.

Hacer declaraciones falsas a distribuidores de armas de fuego. Los acusados presentaron declaraciones falsas, como el Formulario 4473 de la ATF, a distribuidores federales, tergiversando la identidad de los compradores y ocultando la transferencia de armas. Estas declaraciones fueron diseñadas para evadir salvaguardas federales y facilitar la adquisición de armas destinadas al movimiento a través de fronteras estatales y, en algunos casos, hacia la frontera con México.

Hall, Quezada Meza y Velasquez permanecen bajo custodia federal. Townsend recibió una citación, mientras que Corbett está bajo custodia federal y tuvo su comparecencia inicial ante un juez magistrado.

Si es declarado culpable, Hall enfrenta una pena máxima de cadena perpetua en prisión federal.

Meza y Velasquez enfrentan hasta 15 años de prisión federal cada uno. Townsend y Corbett enfrentan hasta cinco años de prisión federal cada uno.

La División de Campo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Dallas llevó a cabo la investigación con asistencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Dallas, socios policiales locales y miembros de las fuerzas de tarea de la Zona de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas (HIDTA).

Las fiscales federales adjuntas Colleen Bloss y Marbel Munoz, de la sección de Narcóticos/HSTF/Confiscación de Activos, están procesando el caso.

Este caso forma parte de la iniciativa de la Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional (HSTF), establecida por la Orden Ejecutiva 14159.

La HSTF es una asociación integral de gobierno dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de contrabando y tráfico de personas que operan en Estados Unidos y en el extranjero.

La HSTF Dallas está compuesta por agentes y oficiales del Buró Federal de Investigaciones, la Administración de Control de Drogas, la Oficina de Alcohol, Armas de Fuego, Tabaco y Explosivos, Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos y el Servicio Secreto de Estados Unidos, en asociación con el Departamento de Seguridad Pública de Texas, el Departamento de Policía de Dallas y la Oficina del Sheriff del Condado de Dallas, entre otras entidades.

Una acusación es meramente una alegación de conducta criminal y los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.