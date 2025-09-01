$!FLAMGP lanza la aplicación de minería en la nube XRP, redefiniendo la participación en blockchain con tarifas cero y cero barreras de entrada

Ripple (XRP) cerró ayer a $2.81, con un volumen de negociación de $7.035 millones en 24 horas. En las últimas 24 horas, XRP ha caído un 2.35%, elevando su capitalización de mercado a aproximadamente $166.890 millones, ocupando el cuarto lugar entre los criptoactivos globales. Su oferta circulante actual es de 59.480 millones, con un máximo de 100.000 millones. Cabe destacar que el precio de XRP se acerca a un nivel de soporte crítico, lo que podría determinar si desencadena una nueva ronda de recuperación general del mercado de altcoins.

En esta coyuntura del mercado, los métodos de adquisición de potencia informática que cumplan con las normas, sean seguros y eficientes han cobrado especial importancia. En este contexto, Fleet Asset Management Group (FLAMGP) ha anunciado el lanzamiento oficial de Fleet Miner, una plataforma de minería en la nube con prioridad móvil, liquidación diaria y energía limpia. A través de esta plataforma, los usuarios pueden participar en la economía de la potencia informática en cualquier momento y lugar, sin necesidad de equipos complejos, mediante un mecanismo transparente y conforme a las normas, y beneficiarse directamente de la volatilidad y las oportunidades de crecimiento del mercado de criptomonedas.

Misión de FLAMGP

Lograr una tasa de hash tan accesible como la electricidad. Fleet Miner (bajo FLAMGP) se compromete a una minería accesible para todos, sostenible a largo plazo, conforme a las normas y transparente . Con una experiencia móvil fluida, programación de eficiencia basada en IA y una tasa de hash de energía limpia , Fleet Miner establece un nuevo estándar de calidad de servicio y control de riesgos en la minería en la nube.

Aspectos destacados del producto

Acceso a múltiples activos: admite BTC, ETH, XRP, DOGE, TRX, BNB para una asignación diversificada y dispersión de riesgos.

Mobile-first: panel unificado iOS/Android; activación → seguimiento → reinversión/retiro en minutos .

Liquidación diaria: Contratos denominados en USD con liquidación diaria , que ayudan a amortiguar los impactos de la volatilidad del precio de la moneda en el flujo de efectivo (según las reglas de la plataforma).

Energía limpia: centros de datos alimentados por energías 100 % renovables (solar, eólica, hidroeléctrica) con optimización mediante IA de PUE y energía por hash.

Garantía de pila completa 24/7: Observabilidad → alertas → orquestación de manuales de ejecución para un tiempo de actividad estable y liquidaciones ininterrumpidas.

Cumplimiento y seguridad

Cumplimiento: Cumple con los requisitos de KYC/AML y la OFAC basados en la BSA ; completa el registro de MSB de FinCEN y la licencia de bit MTL/NYDFS estatal , según corresponda; sus actividades de valores/derivados cumplen con los marcos de la SEC/CFTC . (Sujeto a las últimas divulgaciones de la plataforma).

Seguridad: cifrado de alto nivel y controles de riesgo en capas con protección contra amenazas en la nube y el perímetro en tiempo real y protecciones escalonadas para activos críticos.

Cuatro pasos para empezar (no se necesita hardware)

Registrarse: Apertura de cuenta de correo electrónico con KYC básico.

Elija: Adapte el plazo/tasa/activo del contrato a sus necesidades.

Fondo: Activa el hashrate con BTC/ETH/XRP/USDT/DOGE , etc.

Comience a minar: implementación instantánea en la nube con cero operaciones locales ; el sistema se liquida diariamente con opciones flexibles de retiro/reinversión .

Planes de contrato destacados (ejemplos)