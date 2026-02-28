Francia convoca a reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU tras ataque de EU e Israel contra Irán

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, convocó a una reunión “urgente” del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ante el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Mediante sus redes sociales, Macron indicó que el estallido de la guerra entre los tres países conlleva graves consecuencias para la paz y la seguridad internacionales.

“En este momento decisivo, se están tomando todas las medidas para garantizar la seguridad de nuestro territorio nacional, de nuestros ciudadanos y de nuestros intereses en Oriente Medio”, destacó.

Aseguró que su gobierno está dispuesto a desplegar los recursos necesarios para proteger a sus socios más cercanos, si lo solicitan.

“La escalada actual es peligrosa para todos. Debe cesar. El régimen iraní debe comprender que ahora no le queda otra opción que entablar negociaciones de buena fe para poner fin a sus programas nucleares y balísticos, así como a sus actividades de desestabilización regional. Esto es absolutamente necesario para la seguridad de todos en Oriente Medio”, escribió.

“Las masacres cometidas por el régimen islámico lo descalifican y exigen que se le devuelva la voz. Cuanto antes, mejor”, añadió.

Reaccionan ante ataques a Irán

El ataque de Estados Unidos e Israel lanzado contra Irán desató fuertes reacciones internacionales, que oscilan desde el respaldo a la desaprobación, con gran inquietud frente al riesgo de una escalada regional.

En Irán, el ministerio de Relaciones Exteriores prometió que su país “responderá con firmeza” a los ataques estadounidenses e israelíes.

En tanto, el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, dijo que los ataques solo provocan “muerte, destrucción y sufrimiento humano”.

El movimiento islamista palestino Hamás afirmó que la operación de Estados Unidos e Israel “constituye un ataque directo contra toda la región, así como a su seguridad, estabilidad y soberanía”.

El gobierno de Líbano dijo que no aceptará verse “arrastrado” al conflicto con Irán, afirmó su primer ministro, mientras las autoridades temen una implicación del Hezbolá proiraní.

Unión Europea pide moderación

En una declaración conjunta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, António Costa, ambos dirigentes pidieron “la máxima moderación” a todas las partes y “garantizar la seguridad nuclear”.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, expresó su rechazo a “la acción militar unilateral de EU e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil”, pero también “las acciones del régimen iraní”.