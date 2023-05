Alejandro Mayorkas, titular del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés), prevé que las autoridades estadounidenses enfrenten circunstancias “extremadamente desafiantes” a lo largo de la frontera sur con México cuando se levante el llamado Título 42.

No obstante, el funcionario federal estadounidense advirtió que la frontera de Estados Unidos con México “no estará abierta” a partir el 11 de mayo, cuando expiran las restricciones sanitarias impuestas durante el Gobierno de Donald Trump.

Durante una visita a la ciudad fronteriza de Brownsville, en Texas, Mayorkas dijo que habían tomado medidas para evitar que el sistema fuera sobrecargado por un incremento masivo de la llegada de migrantes, cuando expire la normativa llamada Título 42, que obliga a los migrantes a permanecer en la frontera de dicho país con México.

“Estamos construyendo vías legales que proporcionarán un camino seguro y ordenado para que las personas que reúnan los requisitos para recibir ayuda en virtud de la legislación estadounidense lleguen a Estados Unidos de forma segura”, sostuvo en declaraciones a los medios.

“Al mismo tiempo, quienes lleguen a la frontera sur terrestre de forma irregular enfrentarán consecuencias. El mensaje es muy claro. Ayudaremos a quienes lo necesiten de acuerdo con lo establecido en nuestro marco legal. La frontera no está abierta, no ha estado abierta y no estará abierta el 11 de mayo”, agregó el titular del DHS.

“El 11 de mayo es una pesadilla para los estadounidenses. En los próximos 90 días verán entre 900 mil y 1.1 millones de migrantes cruzando la frontera [con México]”, aseguró, antes, Lindsey Graham, Senador del Partido Republicano por Carolina del Sur.