$!Fundación Nobel afirma que un premio ‘no se puede compartir ni transferir’ luego de que Machado entregó medalla a Trump

Luego de que la líder opositora venezolana María Corina Machado entregó su medalla del Nobel de la Paz al Presidente estadounidense, Donald Trump, durante un encuentro en la Casa Blanca, la Fundación Nobel afirmó que un galardonado “no puede compartir su premio con otros ni transferirlo” tras haber sido anunciado.

El pasado jueves, Machado acudió a una comida privada en la Casa Blanca con el republicano y afirmó que le entregó su medalla, pues “se merecía el galardón”. Trump calificó el gesto como “maravilloso y de respeto mutuo”. Este hecho se registró en el marco de la intervención militar en Caracas para derrocar a Nicolás Maduro.

“Independientemente de lo que pueda ocurrir con la medalla, el diploma o el dinero del premio, es y sigue siendo el galardonado original quien queda registrado en la historia como ganador del premio”, señaló la Fundación Nobel.

“Aunque la medalla o el diploma pasen posteriormente a manos de otra persona, esto no altera quién fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz (...) tampoco puede ser revocado. La decisión es definitiva y se aplica para siempre”.

Indicó que el Comité Noruego del Nobel no considera entre sus funciones el “realizar comentarios diarios sobre los galardonados con el Premio de la Paz o los procesos políticos en los que participan”.

Resaltó que los estatutos de la fundación no establecen restricciones sobre lo que los premiados pueden hacer con sus medallas, diplomas o dinero contemplado en el Nobel de la Paz. “Esto significa que los galardonados son libres de conservar, regalar, vender o donar estos objetos”, agregó.