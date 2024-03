La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por mayoría la iniciativa de Ley de Protección de Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros, pero todo apunta a que en el Senado los avances no serán tan rápidos y la defensa a la libertad de expresión hace que los esfuercen se estanquen.

El proyecto podría conducir a la prohibición de TikTok en Estados Unidos, es decir, que la empresa matriz de TikTok, ByteDance, con sede en Beijing, venda TikTok en un plazo de seis meses para mantener el acceso a los servicios de alojamiento web y tiendas de aplicaciones de EU.

De acuerdo a CNN, la legislación bipartidista ganó impulso en la Cámara, y salió unánimemente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara la semana pasada.

Pero el proyecto de ley también ha enfrentado una avalancha de reacciones negativas por parte de los usuarios estadounidenses de TikTok , así como críticas de legisladores que dicen que va en contra de la Primera Enmienda.

La seguridad nacional, la coincidencia

Los legisladores de ambos partidos han advertido desde hace tiempo sobre los riesgos que representa TikTok para la seguridad nacional, diciendo que el gobierno chino podría usar la aplicación de videos de formato corto para espiar a los estadounidenses, difundir información errónea o sembrar división.

”El problema no es TikTok ni los videos”, dijo el senador Marco Rubio de Florida, el principal republicano en el Comité de Inteligencia del Senado, durante una audiencia sobre amenazas mundiales.

”El problema es que el algoritmo que lo impulsa está controlado por una empresa en China que debe hacer todo lo que el Partido Comunista Chino les diga”.

Oposición al proyecto

Quienes se oponen a la Ley de Protección de Aplicaciones Controladas por Adversarios Extranjeros dicen que podría imponer límites a la libertad de expresión al eliminar una plataforma que millones de estadounidenses utilizan para expresarse y obtener información, al tiempo que impactaría negativamente a las empresas y creadores cuyos medios de vida dependen de ella.

La Casa Blanca quiere que el Senado avance rápidamente en la legislación.

”Esperaremos que el Senado tome medidas rápidas”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre.

El proyecto de ley TikTok en el Senado

A pesar del amplio acuerdo sobre los riesgos, los senadores no parecen tener prisa por enviar el proyecto de ley de TikTok de la Cámara al Presidente Biden, quien ha prometido firmarlo .

El senador Kevin Cramer, republicano de Dakota del Norte, dijo que votaría a favor de la legislación, pero predijo que es poco probable que el Senado tome medidas pronto.

”Es difícil para mí imaginar que será realmente rápido. No hacemos las cosas rápido. Estamos diseñados para no hacer las cosas rápido, así que pensaría en meses”, dijo a los periodistas cuando se le preguntó sobre el cronograma del informe.

El senador Rand Paul, republicano de Kentucky, denunció la “histeria” en torno a TikTok y dijo que el proyecto de ley es “inconsistente” con la Primera Enmienda. Su oposición significa que el Senado tendrá que dedicar un tiempo valioso a ello.

El líder de la mayoría, Chuck Schumer, no se ha comprometido a someterlo a votación. En una declaración de una sola línea después de su aprobación en la Cámara, el demócrata de Nueva York dijo que el Senado “revisará la legislación cuando llegue de la Cámara”. Schumer también dijo esta semana que consultaría con los líderes de los comités relevantes “para ver cuáles serían sus puntos de vista”.

El senador republicano Josh Hawley de Missouri dijo el martes que lo apoyaría “absolutamente”, pero dudaba que obtuviera una votación en el pleno.

”Espero que sea votado en el pleno del Senado”, dijo. “Pero, como he predicho durante mucho tiempo, ahora me parece que no va a ser así”.

Un portavoz de TikTok dijo después de la votación de la Cámara que la compañía tenía “esperanzas de que el Senado considere los hechos, escuche a sus electores y se dé cuenta del impacto en la economía, 7 millones de pequeñas empresas y los 170 millones de estadounidenses que utilizan nuestro servicio”.

En un video el miércoles por la noche, el director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, dijo que la compañía “ejercerá derechos legales” y alentó a los usuarios a comunicarse con sus senadores “para proteger sus derechos constitucionales” y “hacer oír sus voces”.