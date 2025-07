Gaza: Muchas empresas se benefician con la destrucción de la vida palestina

“Estos actores han consolidado y expandido la lógica colonial israelí de desplazamiento y reemplazo, y esto no es accidental”, dijo, y añadió que esa es la función de una economía construida para dominar, desposeer y expulsar a los palestinos de su tierra.

“Palestina es un espejo que refleja los fracasos morales y políticos del mundo (...) Poner fin a este genocidio requiere no solo indignación, sino también ruptura, reflexión y la valentía de desmantelar lo que lo posibilita”, concluyó la experta.

En este sentido, aseveró que las empresas no pueden alegar neutralidad: “o forman parte de la maquinaria del desplazamiento, o de su desmantelamiento”.

El Secretario General condena enérgicamente la pérdida de vidas civiles

En un comunicado emitido por su portavoz, el Secretario General de la ONU, António Guterres, expresó su consternación por el agravamiento de la situación humanitaria en Gaza.

En su encuentro habitual con la prensa, Stepháne Dujarric se refirió a los múltiples ataques de los últimos días contra lugares que acogen a desplazados y a personas que intentan acceder a alimentos han matado y herido a decenas de palestinos.

“El Secretario General condena enérgicamente la pérdida de vidas civiles. En un solo día de esta semana, las órdenes de reubicación obligaron a casi 30 mil personas a huir, una vez más, sin un lugar seguro adonde ir y con suministros claramente inadecuados de refugio, alimentos, medicinas o agua”, declaró Dujarric.

Enfatizó que el derecho internacional humanitario es inequívoco: los civiles deben ser respetados y protegidos, y deben satisfacerse las necesidades de la población.

Ante el bloqueo del combustible durante más de 17 semanas, Guterres expresó su grave preocupación “porque se están cortando las últimas vías de supervivencia”.

“Sin una entrada urgente de combustible las incubadoras se apagarán, las ambulancias no podrán llegar a los heridos y enfermos y el agua no podrá ser purificada”, advirtió el portavoz.

Guterres reiteró su llamamiento a un acceso pleno, seguro y sostenido para que la ayuda pueda llegar a las personas “que llevan demasiado tiempo privadas de lo básico para sobrevivir”, y a un cese inmediato y permanente de las hostilidades en Gaza, así como la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes.

Investigar las muertes de palestinos que buscaban comida

En líneas similares, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) deploró que familias desesperadas de Gaza, al intentar recuperar los escasos alimentos que las autoridades israelíes han permitido entrar, hayan sido tiroteadas y aplastadas por camiones.

“La ONU pide que se investiguen las muertes y lesiones de palestinos que intentan acceder a alimentos a través de la actual distribución de alimentos en Gaza”, declaró la Agencia.

Solo este jueves, unas 30 personas han muerto en esas circunstancias, según medios de comunicación. Otras 81 murieron por ataques israelíes.

El organismo reiteró su llamamiento a levantar “el asedio”, insistiendo en que la distribución de ayuda debe ser segura, digna y accesible para todos.

“Dejemos que la ONU, incluida la UNRWA, haga el trabajo”, dijo el organismo.

Recogida de residuos

La Agencia destacó que a pesar de las dificultades a las que se enfrenta su personal en toda la Franja, sigue dedicado a su trabajo.

Esto incluye la recogida de residuos. Solo entre el 1 y el 15 de junio, los equipos de UNRWA levantaron alrededor de 1200 toneladas de residuos sólidos y los transfirieron a vertederos temporales.

“Llevamos trabajando desde el comienzo de la guerra. No hemos dejado de retirar los residuos”, dijo Abd, trabajador de saneamiento de la Agencia.

El sistema sanitario, al borde del abismo

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advirtió que la crisis de combustible en Gaza amenaza con colapsar toda la respuesta humanitaria.

El organismo recordó que los servicios de emergencia críticos, como la salud, el suministro de agua, el saneamiento, la gestión de residuos y la retirada de escombros, no pueden funcionar sin combustible.

Más en detalle, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Oriente Medio señaló que la prohibición de combustible amenaza con cortar los respiradores y las salas de maternidad de forma “inminente”.

“Los suministros de laboratorio y bancos de sangre se están agotando. Los laboratorios de los hospitales están destruidos”, insistió la OCHA.

El organismo reiteró que debe garantizarse el acceso seguro y sin obstáculos a la ayuda, incluyendo el combustible.

* Los Relatores Especiales/Expertos Independientes/Grupos de Trabajo son expertos independientes en derechos humanos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En conjunto, estos expertos se denominan Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de las Naciones Unidas y no reciben un salario por su trabajo. Si bien la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos actúa como secretaría de los Procedimientos Especiales, los expertos actúan a título individual y son independientes de cualquier gobierno u organización, incluidos el ACNUDH y las Naciones Unidas. Los puntos de vista u opiniones presentados son únicamente los del autor y no representan necesariamente los de las Naciones Unidas o el ACNUDH.