$!Gaza se muere de hambre: Llamados de auxilio en medio del bloqueo

Ella misma no recibió su ración diaria de lentejas y su grito no obtuvo respuesta, en medio del bloqueo a la ayuda humanitaria. Bajo el sol abrasador, cientos de personas —mujeres, hombres y niños— hacen fila con la esperanza de obtener una comida que apenas calme su hambre. Cuando llega la comida, la espera se transforma en una lucha desesperada por una porción, temiendo regresar con las manos vacías.

Torbellino de desnutrición aguda

Al Hospital Especializado Al-Rantisi para Niños llegan constantemente familias con niños en estado de desnutrición extrema.

El médico Ragheb Warshagha describió la situación en el hospital como miserable y explicó que atienden diariamente casos graves que requieren hospitalización.

“El problema es que las madres también sufren desnutrición, lo que lleva a una disminución en la producción de leche materna y desnutrición en los niños, a veces hasta la muerte por infecciones y falta de inmunidad”, explicó.

“Vemos morir a nuestros hijos y no podemos hacer nada”

Junto a la cama de su bebé, la madre de la pequeña Sham Maqqat se encuentra impotente. No come lo suficiente para producir leche materna y no hay leche de fórmula disponible para salvar a su hija. “No hay leche, y no puedo amamantarla. Su salud está deteriorándose. Esperamos que se permita el ingreso de alimentos, leche y pañales para los niños. Vemos morir a nuestros hijos y no podemos hacer nada”, lamentó.

La madre de Hossam Al-Taramasi afirmó que la situación de su familia se ha deteriorado debido a la guerra, y muchas veces no tiene nada para alimentar a su hijo. “Es una hambruna. No puedo cubrir las necesidades de mi hijo. Entramos al hospital el viernes y desde entonces, mi hijo vive solo de suero, no puede caminar”, dijo.

Otro padre en el Hospital Al-Rantisi contó que sus hijos gemelos también sufren desnutrición aguda: “No conseguimos leche para ellos y no sabemos qué hacer”.