Gerardo Mérida Sánchez sale de prisión en Nueva York y negocia con EU

El ex Secretario de Seguridad de Sinaloa, el General en retiro Gerardo Mérida Sánchez, abandonó el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn el 11 de agosto tras permanecer tres meses preso en Nueva York por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Su salida ocurrió en el marco de una negociación con las autoridades judiciales de Estados Unidos.

Según los registros oficiales del Buró Federal de Prisiones, Mérida Sánchez no ha sido reingresado a ningún otro centro penitenciario federal.

Su salida del reclusorio no equivale a una liberación, pues el ex funcionario continuaría bajo custodia federal mientras avanza el proceso en su contra.

La salida se produjo después de que la audiencia de seguimiento del caso, prevista originalmente para el 4 de agosto por la Jueza a cargo del proceso, Katherine Polk Failla, fuera pospuesta de forma indefinida.

Autoridades judiciales confirmaron que el aplazamiento se dio en el contexto de una negociación entre las partes.

La situación resulta similar a la de Ovidio Guzmán López y Joaquín Guzmán López, los dos hijos menores de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, quienes permanecen bajo resguardo en un sitio confidencial, distinto de un reclusorio federal, mientras desarrollan su colaboración con las autoridades estadounidenses en preparación para su sentencia.

La defensa del General en retiro está a cargo de la abogada Sarah Rebecca Krissoff, quien laboró como Fiscal federal en el mismo Distrito Sur de Nueva York y cuenta con amplia experiencia en la negociación de acuerdos de culpabilidad.

Mérida Sánchez es parte del grupo de funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa acusado por el Gobierno de Estados Unidos, incluido el Gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.