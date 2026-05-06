Gertz Manero presenta cartas credenciales al Rey Carlos III como Embajador de México ante Reino Unido

Alejandro Gertz Manero, ex Fiscal General de la República, presentó sus cartas credenciales al Rey Carlos III como Embajador de México ante el Reino Unido.

”Este significativo acto brinda la oportunidad para reafirmar el compromiso de México de fortalecer una relación bilateral dinámica y próspera con el Reino Unido”, indicó la Embajada de México en ese país.

Gertz Manero, de 86 años, encabezó la FGR durante siete años en una gestión marcada por constantes polémicas.

Fue relevado del cargo el 27 de noviembre de 2025 por Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de la República, a pesar de que su mandato estaba previsto para concluir en 2028.

Durante el proceso de ratificación ante legisladores que avalaron su designación como Fiscal, Gertz Manero había dado una definición de su trayectoria.

“Mi carrera ha sido ser un servidor de la ley, de una tarea que significa trabajar para los demás y encontrar en ellos una satisfacción”.

Su salida anticipada de la FGR abrió paso a una reestructuración de la institución.

Godoy Ramos, quien asumió como Fiscal el 3 de diciembre de 2025 tras ser electa por el Senado de la República con 97 votos a favor, presentó el 27 de abril de 2026 ante legisladores federales el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029, que contempla seis ejes de transformación institucional, entre ellos un nuevo modelo de investigación e inteligencia y la modernización de la Agencia de Investigación Criminal.