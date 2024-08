El proceso de gestión de resultados por parte del Consejo Nacional Electoral de Venezuela no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles, apunta el informe preliminar del Panel de Expertos de la ONU desplegado en ese país durante los comicios.

En el documento dado a conocer este miércoles, los cuatro expertos electorales que componen el Panel exponen sus primeras observaciones del proceso durante su estancia en Venezuela, de finales de junio al 2 de agosto de 2024.

Según ese equipo, la elección -dominada por las campañas del presidente Nicolás Maduro, y del principal candidato de oposición Edmundo González Urrutia, de la Plataforma Unitaria Democrática-, se caracterizó por restricciones al espacio cívico y político, con la campaña del gobierno dominando los medios de comunicación estatales, a los que la oposición tuvo un acceso muy limitado.

Pese a esta desigualdad, los observadores reportaron un periodo preelectoral pacífico y entusiasta por parte del electorado.

La jornada de votación

Igualmente pacífico transcurrió el 28 de julio, la jornada de los comicios, cuya organización logística y sistema de votación electrónica fueron bien diseñados y confiables, registrando una participación del 59.97 por ciento.

El informe señala que si bien la transmisión de resultados electrónica funcionó bien al principio, se detuvo bruscamente en las horas posteriores al cierre de las mesas sin que se diera ninguna explicación a los candidatos.

Más tarde, el presidente del Consejo Nacional Electoral indicó que la transmisión había sido afectada por un ciberataque que retrasó el proceso de conteo, pero luego pospuso y canceló tres auditorías clave que podrían haber revelado los detalles del ataque externo.

Anuncio del ganador

Un día después de los sufragios, con el 80 por ciento de las mesas de votación computadas, el CNE anunció el triunfo del presidente Nicolás Maduro con un 51,2 por ciento de los votos. Edmundo González obtuvo el 44,2 por ciento. El 2 de agosto, el CNE confirmó ese triunfo, con 51,95 por ciento.

El Panel destaca, sin embargo, que el Consejo no publicó ni ha publicado todavía ningún resultado para respaldar estos anuncios hechos de manera oral, contraviniendo así el marco legal electoral.

Además de no cumplir con los estándares de transparencia e integridad, el CNE no siguió las disposiciones legales y regulatorias nacionales, y no cumplió con los plazos marcados.

Resultados sin detalles

“El anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o la divulgación de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas. Esto tuvo un impacto negativo en la confianza del resultado anunciado por el CNE entre una gran parte del electorado venezolano”, sostiene el Panel.

El Panel da cuenta del recurso contencioso electoral presentado por el presidente Nicolás Maduro, que busca revisar el proceso y verificar los resultados. Por ahora no hay información detallada sobre la forma en que se llevará a cabo la evaluación.

Con respecto a las informaciones sobre el saldo de víctimas de las protestas postelectorales, los expertos toman nota y aclaran no haber intentado corroborarlas.

El Panel, que contó con la cooperación de las autoridades venezolanas, presentará más adelante al Secretario General de la ONU un informe completo en el que abundará sobre el marco legal de los comicios, el padrón electoral, la inscripción de candidatos, el contexto de la campaña, la administración electoral y la participación política de las mujeres.