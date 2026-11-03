Gina Hinojosa se convierte en la primera mujer latina que gobernará Texas; derrotó a Greg Abbott

La demócrata Gina Hinojosa ganó la elección por la gubernatura de Texas, al derrotar al gobernador republicano Greg Abbott, quien buscaba un cuarto mandato. Con el triunfo, Hinojosa será la primera mujer latina en encabezar el gobierno de ese estado y la primera demócrata en hacerlo desde 1995.

Hinojosa, de 52 años, es representante en la Cámara de Representantes de Texas por un distrito de Austin, cargo que ocupa desde 2017. Nació en McAllen y creció en Brownsville, en el Valle del Río Grande. Asumirá el cargo en enero de 2027, para un mandato de cuatro años.

Abbott reconoció su derrota en un acto en Austin, y declaró ganadora a la candidata demócrata. El gobernador saliente, de 68 años, llevaba tres mandatos consecutivos al frente del Ejecutivo estatal y había ganado sus tres elecciones anteriores por márgenes de dos dígitos.

La campaña de Hinojosa se centró en el financiamiento de las escuelas públicas, el costo de vida de los hogares y la crítica al programa de vales para escuelas privadas impulsado por Abbott, que inició en 2026 con mil millones de dólares de recursos fiscales. La candidata también se comprometió a sustituir al comisionado de Educación de Texas, Mike Morath, por un profesional de la educación.

Abbott, por su parte, ofreció reducir el impuesto predial y sostuvo durante la campaña que su administración había hecho más seguro al estado, en parte por el despliegue en la frontera. Ninguno de los dos aspirantes participó en un debate durante la contienda.

Hinojosa anunció su candidatura en Brownsville, en 2025. “En Texas apoyamos a nuestras escuelas públicas, pero a Abbott no le importa lo que los texanos quieren”, declaró entonces la legisladora.