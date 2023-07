El republicano señaló que tenía potestad para proteger los intereses “soberanos” de Texas instalando las boyas, y acusó a Biden de no cumplir con sus responsabilidades para detener el flujo de migrantes que entran a EU por la frontera sur con México.

Un día antes, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tachó de “barbaridad” y “exterminio” los reportes sobre nuevas medidas contra inmigrantes de Texas, donde los medios locales señalaban que agentes texanos tenían la orden de empujar a inmigrantes al río Bravo y no darles agua.

“Lo primero [de empujar a inmigrantes al río Bravo] no lo creo, sería una barbaridad, es extremo, es inhumano, es exterminio, no lo creo. Lo otro sí es posible, de que no se le dé agua a migrantes, y que incluso se les persiga”, expresó.

Las declaraciones del Mandatario mexicano se produjeron después de que el diario The Houston Chronicle y la cadena CNN reportaron, con base en correos electrónicos obtenidos, que la Policía estatal texana recibió órdenes de “empujar a los inmigrantes de vuelta al agua para que volvieran a México”, incluyendo bebés lactantes y niños.

Los correos, en los que un policía del Departamento de Seguridad Pública describió los actos como “inhumanos”, también exhibieron la orden de no dar agua a solicitantes de asilo, pese al calor extremo.

Ante ello, el Presidente mexicano se mostró incrédulo ante los reportes de empujar a los indocumentados al río Bravo, pero recordó que en Texas “se llegó en un tiempo a cazar a migrantes”.

“Tremendo, porque fomentaron ese odio al migrante, que es lo que siguen haciendo”, manifestó López Obrador, quien también reiteró sus críticas a los cercos de alambres con navajas y a la barrera de boyas en el río Bravo, que colocó el Gobernador de Texas en la zona fronteriza de Eagle Pass.

“No deja de ser propaganda, publicidad, porque es una franja muy pequeña, es para tomarse la foto y para sacar votos, o pretender sacar votos, porque también yo creo ya no les funciona eso, la gente de Texas no ve bien eso, puede ser que antes pensaban de otra manera, pero todo cambia”, apuntó.