Gobernador de Texas despliega 5 mil soldados ante protestas contra redadas

El Gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó que había ordenado el despliegue de más de 5 mil elementos de la Guardia Nacional de dicho estado, junto con más de 2 mil policías estatales, para ayudar a los agentes locales a gestionar las protestas contra el Presidente Donald Trump y las redadas federales de migración en curso.

No obstante, en su comunicado, Abbott no especificó a dónde fueron enviadas las tropas, pero algunas fueron vistas en una protesta llevada a cabo la noche del 11 de junio en el Centro de San Antonio, cerca del Álamo, que atrajo a cientos de manifestantes, pero no se tornó violenta.

Las protestas registradas desde principios de esta semana en Austin y Dallas, llevaron a enfrentamientos breves con la Policía local, que utilizó irritantes químicos para dispersar a las multitudes. Aproximadamente una docena de personas fueron arrestadas.

Además, fueron convocadas más protestas para realizarse el sábado 14 de junio, en San Antonio Houston, Austin y Dallas, como parte del movimiento nacional “No Kings” (“Sin Reyes”), cuando se llevará a cabo un desfile militar que encabezaría Trump en Washington y que coincidiría con su cumpleaños número 79.

“Las protestas pacíficas son parte del tejido de nuestra nación, pero Texas no tolerará la anarquía vista en Los Ángeles en respuesta a la aplicación de la ley de migración por parte del Presidente Donald Trump [...] Cualquiera que participe en actos de violencia o dañe propiedad será arrestado y castigado con todo el peso de la ley”, expresó Abbott, en su cuenta de la red social X.

”Texas no tolerará la anarquía que hemos visto en Los Ángeles [...] Desplegué más de 5 mil soldados de la Guardia Nacional de Texas y más de 2 mil oficiales del DPS en todo Texas para mantener el orden en estas protestas”, enfatizó, quien también aseveró que cualquiera que dañara la propiedad o perjudicara a una persona, sería arrestado.

En respuesta, el mismo día, la Alianza de Ciudades del Sur de Texas, indicaron que las autoridades locales no participaban, ni tenían relación alguna con las redadas que ejecutaba el Gobierno de Estados Unidos contra migrantes de la zona.

Integrado por los alcaldes de las ciudades más grandes de la frontera y costa sur de Texas, el organismo político criticó a la administración encabezada por Trump, por la falta de transparencia y comunicación en sus operativos contra los residentes.

La declaración conjunta fue respaldada por los alcaldes Javier Villalobos, de McAllen; Norie Gonzalez Garza, de Mission; Norma Sepúlveda, de Harlingen; John Cowen, de Brownsville; Víctor D. Treviño, de Laredo; y Ron Nirenberg, de San Antonio. También la suscribieron Ramiro Garza Jr., de Edinburg -nombrado en 2023 presidente del Consejo de la Alianza-, y Adrián González, de Weslaco.

Por su parte, Wayne Ivey, sheriff del condado de Brevard, en Florida, advirtió a las personas que estaban pensando en manifestarse el sábado 14 de junio de 2025, durante la jornada de protestas “El día sin reyes”, convocada contra las políticas del Presidente Trump, de que habría cárcel, hospital y hasta muerte para quienes realizaran actos violentos. No obstante, durante una conferencia titulada “El estado contra los disturbios”, dijo que las manifestaciones pacíficas estaban permitidas.

“Si nos escupen, irán al hospital y a la cárcel [...] Si golpean a uno de nosotros, irán al hospital y a la cárcel, y lo más probable es que los muerda uno de nuestros perros grandes y hermosos que tenemos aquí [...] Si lanzan un ladrillo, una bomba incendiaria o apuntan con un arma a uno de nuestros agentes, notificaremos a su familia dónde recoger sus restos, porque los mataremos. No vamos a jugar, esto tiene que parar”, aseveró.