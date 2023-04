“Una investigación del New York Times revela cómo México se convirtió en el primer y más prolífico usuario de Pegasus, el spyware más avanzado del mundo. El País todavía lo está usando, a pesar de prometer dejarlo”, indicó el diario estadounidense en su cuenta de Twitter sobre un reportaje titulado “Cómo México se convirtió en el mayor usuario de la herramienta de espionaje más notoria del mundo”, firmado por los periodistas Natalie Kitroeff y Ronen Bergman.

La investigación señaló que México fue el primer País, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, en marzo de 2011 -durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa- en comprar y utilizar el programa informático Pegasus desarrollado por el grupo israelí NSO, “el software espía más avanzado del mundo”.

“Ningún lugar ha tenido más experiencia con la promesa y el peligro de la tecnología que México, el País que inauguró su expansión alrededor del mundo. Una investigación del New York Times basada en entrevistas, documentos y pruebas forenses de teléfonos pirateados muestra los tratos secretos que llevaron a México a convertirse en el primer cliente de Pegasus y revela que el País se convirtió en el usuario más prolífico del spyware más infame del mundo”, señaló.

“México pasó a utilizar la herramienta de vigilancia contra los civiles que se oponen al Estado, abusos que el País insiste en que ha detenido. Pero The Times descubrió que México ha seguido usando Pegasus para espiar a las personas que defienden los derechos humanos, incluso en los últimos meses”, agregó.

“Muchas herramientas pueden infiltrarse en su vida digital, pero Pegasus es excepcionalmente potente. Puede infectar su teléfono sin ningún signo de intrusión y extraer todo lo que contiene (cada correo electrónico, mensaje de texto, foto, cita del calendario) mientras monitorea todo lo que hace con él, en tiempo real. Puede grabar cada pulsación de tecla, incluso cuando usa aplicaciones encriptadas, y mirar a través de la cámara de su teléfono o escuchar a través de su micrófono, incluso si su teléfono parece estar apagado”, describió sobre el programa informático israelí.

“Se ha utilizado para combatir el crimen, ayudando a desmantelar redes de abuso infantil y arrestar a figuras notorias como Joaquín Guzmán Loera, el capo de la droga conocido como ‘El Chapo’. Pero también se ha desplegado ilegalmente, una y otra vez, con gobiernos que utilizan Pegasus para espiar y sofocar a los defensores de los derechos humanos, los defensores de la democracia, los periodistas y otros ciudadanos que desafían la corrupción y el abuso”, mencionó.

“Sin embargo, a pesar de la amplia evidencia de los abusos de Pegasus en México , el Gobierno israelí no ha ordenado el cese de su uso en México, según cuatro personas con conocimiento de los contratos de la tecnología. De hecho, el Ejército de México no solo es el cliente más antiguo de Pegasus, dicen las cuatro personas, sino que también ha atacado más teléfonos celulares con el software espía que cualquier otra agencia gubernamental en el mundo. Y la herramienta de espionaje sigue desplegándose en el País, no solo para combatir la delincuencia”, aseveró.

“Después de las revelaciones de que Pegasus había sido esgrimido contra los críticos del Gobierno de su predecesor, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el cargo en 2018, prometió detener lo que llamó el espionaje ‘ilegal’ del pasado. No lo hizo. Pruebas no reveladas anteriormente muestran que, tan recientemente como en la segunda mitad de 2022, Pegasus se infiltró en los teléfonos celulares de dos de los principales defensores de derechos humanos del País, quienes brindan representación legal a las víctimas de una de las desapariciones masivas más notorias en la historia de México”, reveló.

“El Ejército tiene un historial de abusos contra los derechos humanos y su papel en la desaparición masiva ha sido el foco de la investigación durante años. A medida que surgieron nuevas acusaciones contra los militares en el caso el año pasado, Pegasus atacó repetidamente a los dos defensores, según las pruebas forenses realizadas por Citizen Lab, un grupo de vigilancia con sede en la Universidad de Toronto. El Ejército Mexicano es la única entidad en el País que actualmente opera Pegasus, dijeron las cuatro personas familiarizadas con los contratos”, señaló el diario estadounidense.

“Después de que López Obrador asumió el cargo en 2018, disolvió la Policía Federal y reemplazó la agencia de espionaje mexicana [CISEN] con una nueva entidad. Desde 2019 hasta hoy, solo el Ejército ha tenido Pegasus, dicen cuatro personas con conocimiento de los contratos. Y durante ese tiempo, el software espía se ha seguido desplegando contra periodistas, defensores de los derechos humanos y un político de la oposición, según los análisis de Citizen Lab”, dijo el NYT.

La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19 y SocialTIC, en colaboración con Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, publicaron también este martes el informe “Centro Prodh nuevamente atacado con Pegasus: cómo la impunidad y la militarización propiciaron la repetición del espionaje”, en el que revelaron nueva información que demuestra la existencia de ataques con Pegasus durante el año 2022 en contra del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización fundada por la Compañía de Jesús hace 35 años y desde entonces dedicada al acompañamiento y defensa integral de graves violaciones a derechos humanos.

“El Centro Prodh ha sido objeto de espionaje con Pegasus en dos ocasiones y administraciones distintas, ambas en contextos vinculados con el trabajo de exigencia de verdad y justicia para las víctimas que acompaña. El espionaje más reciente se da después de que la Fiscalía General de la República no fue capaz de investigar y esclarecer la denuncia de espionaje ocurrida en el Gobierno pasado (2017), y ante un contexto de empoderamiento de las Fuerzas Armadas”, indicaron.

“El 15 de diciembre de 2022, dos dispositivos móviles del Centro Prodh recibieron un correo electrónico proveniente de Apple y dirigido a su cuenta en iCloud, en el que la empresa notificó a las personas usuarias que sus dispositivos habrían sufrido una intromisión ilegal por ‘atacantes patrocinados por el Estado’. Posteriormente, mediante dictamen de 17 de abril de 2023, Citizen Lab, confirmó que dichos dispositivos efectivamente fueron infectados mediante el software Pegasus en el año 2022 en al menos cinco ocasiones”, abundaron.

“Los investigadores de Citizen Lab analizaron los dispositivos de Santiago Aguirre Espinosa, Director del Centro Prodh, y María Luisa Aguilar Rodríguez, coordinadora del Área Internacional, obteniendo resultados positivos, lo que de acuerdo con el dictamen indica que los dispositivos examinados, fueron infectados con el spyware Pegasus, estableciendo que las infecciones se produjeron alrededor de junio, julio y septiembre de 2022 sin excluir la posibilidad de otras infecciones”, señalaron.

“Es importante señalar que en el caso del Director del Centro Prodh, ya había sido previamente objeto de ataques con Pegasus en el año 2016 y fue denunciante ante la FGR, firmando la denuncia de los hechos, compareciendo a ratificar y rendir entrevista, e incluso aceptando que la autoridad a cargo de la investigación requiriera e incorporara en la carpeta de investigación información personal como el registro de sus llamadas. Es decir, a través de la infección a dicha persona, la misma organización de derechos humanos fue objeto de espionaje con Pegasus en dos administraciones distintas, lo cual muestra cómo la impunidad y la falta de medidas adecuadas, derivó en la repetición de los hechos de espionaje ilegal”, detallaron en su informe.





‘CASO PEGASUS: DESDE EL ESCRITORIO DE LA CNDH, CARPETAZO EN FAVOR DEL EJÉRCITO’, SEÑALA PROCESO

“En una muestra más de ‘sumisión” y ‘sometimiento’ al Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador”, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presidida por Rosario Piedra Ibarra, dio por concluida, el 3 de abril, una queja contra la SEDENA, por espiar al defensor y activista Raymundo Ramos Vázquez, con el spyware Pegasus, según indicó el semanario Proceso, en un reportaje.

“Para dar carpetazo a la queja, la CNDH únicamente tomó en cuenta la respuesta de la Sedena, en la cual niega contar con facultades legales para intervenir comunicaciones privadas civiles. Ninguno de los elementos de prueba del defensor, quien es presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, fueron considerados en la investigación del organismo nacional”, encontró Proceso.





‘ESTAMOS SIENDO OBJETO DE ESPIONAJE DEL PENTÁGONO’, AFIRMA AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que “cuidaría” la información de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Marina, de las cuales acusó que estaban siendo objeto de espionaje por parte del Pentágono de Estados Unidos.

Durante su conferencia de prensa matutina apuntó que dicha acción se llevaría a cabo por por seguridad nacional.

Además, apuntó que se estaba queriendo violar la soberanía del País, utilizando a la prensa “vendida o alquilada”, en dicho plan, al cual calificó de “injerencista” por parte de agencias estadounidenses.

“Acerca de la inteligencia, que no espionaje, pues tenemos ya que cuidar nuestra información por seguridad nacional, ya tomé esa decisión [...] Vamos a cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono”, dijo.

“Y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la [Administración para el Control de Drogas] DEA. Recientemente el Pentágono, lo que publicó el Washington Post. Vamos a cuidar la información y tenemos nuestra consciencia tranquila como para decir que no se van a violar derechos humanos ni se va a espiar a nadie, nunca lo hemos hecho”, sostuvo.

“No tenemos problemas de conciencia, no somos represores. Lo hacemos por seguridad porque están queriendo violar nuestra soberanía en un plan injerencista. No vamos a quedarnos con los brazos cruzados [...] Estamos sintiendo que están queriendo violar nuestra soberanía, es un plan injerencista utilizando como instrumento a la presa vendida o alquilada de nuestro país y a los grupos de intereses creados”, expuso.

“Tenemos que verlo, pero no pueden haber agentes extranjeros en nuestro país, no. Podemos compartir información, pero son los elementos del Ejército mexicano, de la Marina, de la Guardia Nacional, los que pueden intervenir, la Fiscalía General de la República”, indicó.

“Una intromisión abusiva, prepotente, que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. ¿Cómo van a estar espiando?, ¿que no hasta bajaron un globo de China ya? Nosotros no hacemos eso, pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje”, dijo López Obrador.