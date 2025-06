Gobierno de EU asegura que no está en guerra con Irán

Marco Antonio Rubio García, titular del Departamento de Estado de EU, afirmó, durante una entrevista con la periodista Margaret Brennan del programa “Face the Nation” que el Gobierno de Estados Unidos no buscaba un cambio de régimen en Irán, con el cual enfatizó que no estaban en guerra, sino lograr la paz en Medio Oriente.

“Para los estadounidenses que se preguntan ‘¿Estamos en guerra?’, intento desentrañar algunos hechos. Entonces, ¿por qué Irán aceptaría un acuerdo de paz si Estados Unidos ya se retiró de uno que tenía, como hizo el Presidente Trump en 2018, y ahora ha lanzado dos ataques sorpresa? Tanto Israel como Estados Unidos lo han hecho. Hay una enorme falta de confianza allí. ¿Cómo podrían llegar a un acuerdo?”, indicó el funcionario federal estadounidense.

“Bueno, el déficit de confianza, en quienes no se debe confiar es en los iraníes, porque son ellos quienes patrocinan el terrorismo. ¿Nos avisaron antes de volar la embajada en el Líbano y matar a más de 200 militares estadounidenses? ¿Nos avisaron antes de construir artefactos explosivos improvisados y descuartizar a militares estadounidenses en Irak? O sea, estos son los que llevan haciendo esto desde siempre. Son ellos en quienes nadie debería confiar. Son ellos los que han mentido sobre su programa nuclear”.

Durante la entrevista, Rubio García subrayó además que “el mundo es más seguro y más estable que hace 24 horas”.

“Pero si Irán sigue buscando ser una potencia nuclear esto será el fin del régimen iraní. Irán puede tener electricidad a base de energía nuclear, pero si buscan un programa secreto enterrado en la montaña para crear una bomba van a tener problemas. Irán tiene todo lo necesario para construir bomba nuclear”, agregó el titular del DOS.

El funcionario sostuvo que Irán tenía suficiente uranio enriquecido para construir al menos nueve bombas nucleares. Además, manifestó que la República Islámica era responsable de todos los problemas en el Medio Oriente y que EU no necesitaría tener bases en la región, si no fuera por considerar a dicho país como una amenaza.

“No estamos en guerra con Irán. Estamos en guerra contra el programa nuclear de Irán”, declaró, por su parte, J. D. Vance, Vicepresidente de EU, durante un entrevista con la cadena NBC News, en la cual también aseguró que Estados Unidos no tenía interés en desplegar tropas dentro de Irán y que los aviones B2 salieron desde territorio estadounidense.

En tanto que Peter Brian Hegseth, titular del Departamento de Defensa de EU (DOF, por sus siglas en inglés), dio un reporte detallado de la llamada operación “Martillo de Medianoche”, con la cual Estados Unidos entró al conflicto entre Israel e Irán.

Durante una conferencia de prensa, el jefe del Pentágono subrayó que los ataques ordenados por el Presidente Donald Trump habían “devastado” el programa nuclear de Irán e instó a los dirigentes iraníes a tomar el camino de la paz, para evitar más bombardeos.

“Hemos devastado el programa nuclear iraní”, declaró el titular del DOF, quien añadió que la operación “no tuvo como objetivo a las tropas ni a los iraníes”.

Trump “busca la paz, e Irán debería tomar ese camino”, comentó.

El Gobierno de Estados Unidos utilizó siete bombarderos furtivos B-2 durante los ataques contra instalaciones nucleares en Irán, según reveló Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto del Pentágono, sobre la operación “Martillo de Medianoche”.

El principal grupo de ataque “compuesto por siete bombarderos B-2 Spirit voló 18 horas desde territorio continental de Estados Unidos hasta Irán, con múltiples reabastecimiento en vuelo”, añadió el mando militar.

“Los cazas iraníes no volaron, y parece que los sistemas de misiles tierra-aire iraníes no nos detectaron durante la misión”, precisó el general, durante la conferencia de prensa, llevada a cabo en la sede del Pentágono.

En total, participaron más de 125 aeronaves, incluyendo los B-2, aviones cisterna, aviones de reconocimiento y cazas. Caine explicó que los bombarderos furtivos hicieron un vuelo de casi 18 horas desde Tampa, Florida, así como de los señuelos que lanzaron desde mar, sin ser detectados por el Ejército iraní.

“A las 17:00 horas del Este de EUA, un submarino lanzó Tomahawks contra posiciones en Irán, a esa hora entraron los aviones B2 a espacio aéreo iraní. A las 18:40 horas del Este de EUA, se lanzaron 2 bombas MOP a Fordo, luego un total de 14 fueron lanzadas contra los tres sitios”, indicó Caine.

Por su parte, el Organismo Internacional de Energía Atómica destacó que no se había detectado un aumento en los niveles de radiación, en las centrales nucleares de Irán, tras los bombardeos estadounidenses.

“Tras los ataques contra tres sitios nucleares en Irán [...], el OIEA puede confirmar que no se han reportado aumentos en los niveles de radiación hasta este momento”, indicó el organismo de la Organización de las Naciones Unidas horas después de que el Presidente estadounidense anunció que los bombardeos B2 “destruyeron totalmente” las instalaciones de Fordo, Isfahán y Natanz.

“Queridos ciudadanos de Israel, mis hermanos y hermanas. En la Operación ‘Am Kalavi’ logramos juntos logros sin precedentes en la historia de Israel. Recuerden que desde el principio de la operación les prometí que las instalaciones nucleares de Irán serían destruidas, de una forma u otra. Esta promesa se cumplió”, escribió Benjamin Netanyahu, Primer Ministro israelí, en redes sociales.

“Hace poco tiempo, en plena coordinación entre el Presidente Trump y yo, y en plena coordinación operativa entre las Fuerzas de Defensa de Israel y el ejército de Estados Unidos, Estados Unidos atacó las tres instalaciones nucleares de Irán: Fordow, Natanz e Isfahán.

“Al hacerlo, Estados Unidos continuó, con mayor intensidad y fuerza, los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el Mosad contra el programa nuclear iraní. Este programa amenazó nuestra propia existencia y puso en peligro la paz mundial. Inmediatamente después de la operación, el presidente Trump me llamó. Fue una conversación muy cálida y emotiva.

“Él me bendijo, bendijo a nuestro ejército y bendijo a nuestro pueblo. Y lo felicité a él, a los pilotos de Estados Unidos y al pueblo americano. El Presidente Trump es un líder fuerte del mundo libre. Es un gran amigo de Israel, un amigo como ningún otro.

“En mi nombre y en nombre de todos los ciudadanos de Israel, en nombre de todo el pueblo judío, le doy las gracias desde el fondo de mi corazón. Y yo sé, ciudadanos de Israel, que hablo desde el fondo de todos y cada uno de vuestros corazones. Nos mantenemos unidos, Luchamos juntos, y con la ayuda de Dios, ganaremos juntos. Como dice el versículo: ‘Subiremos, porque podremos vencerlos’”, finalizó Netanyahu.

Asimismo, el titular del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Abás Araqchi, advirtió que los ataques estadounidenses “tendrán consecuencias duraderas”, y Teherán “se reserva todas las opciones” para tomar represalias.