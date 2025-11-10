Internacional
Operaciones

Gobierno de EU ataca otras dos lanchas en el Océano Pacífico; matan a seis

El Secretario de Guerra Pete Hegseth afirma que las embarcaciones estaban relacionadas con el contrabando ilícito de estupefacientes
Noroeste/Redacción
10/11/2025 09:07
El Gobierno de Estados Unidos atacó dos embarcaciones en el Océano Pacífico y mató a seis personas señaladas de transportar drogas.

El Secretario de Guerra Pete Hegseth informó que por orden del Presidente de Estados Unidos Donald Trump el domingo se llevaron a cabo dos ataques letales contra dos buques operados por organizaciones terroristas designadas.

“Según nuestros servicios de inteligencia, se sabía que estos buques estaban relacionados con el contrabando ilícito de estupefacientes, transportaban estupefacientes y transitaban por una ruta de tránsito conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental”, indicó.

Ambos ataques se llevaron a cabo en aguas internacionales, precisó, y en cada embarcación iban a bordo tres “narcoterroristas” varones y los seis murieron.

Hegseth señaló que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido.

El Secretario de Guerra afirmó que bajo el mandato del Presidente Trump, se está protegiendo la patria y eliminando a estos “terroristas” de los cárteles que desean dañar a su país y a su gente.

#Estados Unidos
#Embarcaciones
#Ataques
#Tráfico de drogas
#Océano Pacífico
#Peter Hegseth
