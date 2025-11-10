$!Gobierno de EU ataca otras dos lanchas en el Océano Pacífico; matan a seis

El Gobierno de Estados Unidos atacó dos embarcaciones en el Océano Pacífico y mató a seis personas señaladas de transportar drogas.

El Secretario de Guerra Pete Hegseth informó que por orden del Presidente de Estados Unidos Donald Trump el domingo se llevaron a cabo dos ataques letales contra dos buques operados por organizaciones terroristas designadas.

“Según nuestros servicios de inteligencia, se sabía que estos buques estaban relacionados con el contrabando ilícito de estupefacientes, transportaban estupefacientes y transitaban por una ruta de tránsito conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental”, indicó.