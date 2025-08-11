Gobierno de EU autoriza que ‘El Chapo’ se reúna con su nuevo abogado en prisión

El abogado Israel José Encinosa informó al juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, que el Gobierno de Estados Unidos le permitió reunirse con su nuevo cliente, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, ex líder del Cártel de Sinaloa, en la prisión de máxima seguridad de Florence ADMAX, conocida como el “Alcatraz de las Rocallosas”, ubicada en el condado de Fremont, Colorado.

“Estimado Juez Cogan: En respuesta a la carta presentada pro se por el acusado, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, [D.N.: 768], tenga en cuenta que el Sr. Guzmán envió dicha carta hace más de dos meses y, para cuando dicha carta fue registrada en el Secretario del Tribunal, el abogado que suscribe ya había firmado la Declaración SAMS y estaba autorizado a mantener comunicación legal con el acusado, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera2”, escribió el litigante, en un oficio.

“El abogado que suscribe ha sido autorizado a mantener llamadas telefónicas regulares y reuniones personales con el Sr. Guzmán Loera. De hecho, ha sido autorizado a reunirse personalmente con el Sr. Guzmán Loera en ADX-Florence. Por lo tanto, no existen asuntos pendientes relacionados con la comunicación entre el Sr. Guzmán Loera y el abogado que suscribe”, indicó Encinosa.

El juez Cogan respondió, el 7 de agosto de 2025, a la misiva de “El Chapo”, quien le envió una carta, el día 15 de julio del mismo año, en la cual denunció que las autoridades penitenciarias lo mantenían aislado en la prisión de máxima seguridad de Florence ADMAX -conocida como el “Alcatraz de las Rocallosas”, ubicada en el condado de Fremont, Colorado-, y no lo dejaba comunicarse o reunirse con su nuevo abogado, de nombre Israel José Encinosa.

“Este caso se presenta ante el Tribunal en una carta del acusado, en la que solicita modificaciones de las condiciones de su reclusión en Florence, Colorado, con el fin de permitir un mayor contacto con su abogado”, indicó Cogan.

“Como se muestra, este no es el Tribunal adecuado para solicitar tal medida y, en cualquier caso, dado que el acusado tiene un abogado recién designado en este caso, no puede solicitar tal medida en este Tribunal”, señaló el juez federal.

“Se deniega la solicitud del demandado sin perjuicio de que pueda renovarla a través de su abogado en el foro correspondiente”, resolvió Cogan, según un memorando, en el cual aclaró que aunque se había autorizado a Encinosa como abogado por un caso especial, las condiciones de contacto entre el recluso y su defensor eran responsabilidad de la Oficina Federal de Prisiones de EU. (BOP, por sus siglas en inglés).

Según detalló el juez, cualquier reclamo de “El Chapo” respecto a sus condiciones de reclusión debería presentarlo ante la Corte Federal del Distrito de Colorado, donde se encontraba ubicada la cárcel de máxima seguridad de Florence ADMAX.

Asimismo, Cogan aclaró que, al contar ya con un abogado oficialmente designado, el capo sinaloense no podría presentar solicitudes legales en su propio nombre y cualquier gestión debería hacerse a través de su abogado.

“El abogado Encinosa recibirá notificación de esta orden a través de presentación electrónica como abogado de oficio. Como cortesía, el Tribunal también ordena al secretario que envíe por correo una copia al acusado a su lugar de encarcelamiento, tal y como figura en el sitio web de la Oficina de Prisiones”, enfatizó el juez.

“Sin embargo, en el futuro, las comunicaciones de este Tribunal se enviarán únicamente al abogado Encinosa, siempre y cuando siga siendo el abogado de oficio del acusado”, insistió Cogan en el memorando.

La firma internacional de servicios legales Holland & Knight se deslindó, el 7 de agosto de 2025, de la defensa jurídica de “El Chapo”, quien envió una carta, el día 15 de julio del mismo año, al juez Cogan, en la cual denunció que las autoridades penitenciarias lo mantenían aislado en la prisión de máxima seguridad de Florence ADMAX y no lo dejaba comunicarse o reunirse con su nuevo abogado, de nombre Israel José Encinosa.

La misiva escrita de puño y letra del capo sinaloense -recibida y publicada por la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, el martes 5 de agosto de 2025-, “El Chapo” afirmó que no se le habían entregado las cartas enviadas por su defensor y que dicho litigante había tenido dificultades para hablar vía telefónica o poder visitarlo en la cárcel.

En una carta enviada al diario de circulación nacional mexicano Reforma -que reconoció haberse equivocado en el nombre del litigante-, Holland & Knight México pidió aclarar la identidad del abogado, para sí brindar una información veraz que no generara confusión.

“Israel José Encinosa, socio de nuestra firma, no está representando a ‘El Chapo’. El padre de Israel José Encinosa, el abogado José Israel Encinosa, quien no tiene ninguna relación con Holland & Knight, ha sido contactado para representar a ‘El Chapo’, pero hasta ahora no se tiene ningún acuerdo”, aclaró, en una réplica, Luis Rubio Barnetche, socio director en México de la firma de servicios legales internacional.

“Honorable Juez Brian Cogan, de la manera más atenta, respetuosamente le escribo lo siguiente, me mandó decir el abogado José Israel Encinosa (sic) que ya van a ser tres semanas que usted autorizó que el Gobierno le permita al abogado que me pueda visitar y hablar por teléfono y escribirme, pero hasta el día de hoy no le han autorizado mi llamada por teléfono”, escribió “El Chapo”, en su carta dirigida al juzgador estadounidense.

“El abogado me escribió hace varias semanas, pero hasta el día de hoy no me han entregado las dos cartas que me escribió. El abogado tiene alrededor de diez meses batallando que le autorice el gobierno poder visitarme y hablar por teléfono”, expuso el ex líder del Cártel de Sinaloa, en una misiva con faltas de ortografía y donde reiteró su petición a Cogan, en varias ocasiones.

Tras insistir respecto a la falta de comunicación con su abogado, en su carta -de una cuartilla de extensión y difundida por la cadena Televisa-, Guzmán Loera pidió al juez federal que tomara las medidas pertinentes, para que su nuevo abogado fuera autorizado para ponerse en contacto con él.

El Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa admitió a trámite, el 6 de marzo de 2025, un amparo interpuesto, dos días antes, por la defensa “El Chapo”, para impugnar la negativa del Gobierno de México a tramitar su repatriación desde Estados Unidos, donde estaba preso desde el 20 enero de 2017 y purgaba una condena de cadena perpetua.

El diario Reforma, que informó del hecho, recordó que la solicitud de repatriación fue presentada por los abogados del capo sinaloense, desde el 10 de enero de 2023, ante la Embajada de México en Estados Unidos.

Según el mismo rotativo, en la lista del Juzgado, se señaló como responsable a Antonieta del Rosario Osorio Morales, directora de Cooperación Penal Internacional en la Dirección General de Asuntos Jurídicos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El Reforma detalló que aunque admitió la demanda, el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa negó una suspensión contra cualquier acción del Gobierno mexicano, a favor o en contra, en dicho caso.

Según el citado rotativo, “El Chapo” sí tendría el derecho legal a ser repatriado, ya que así lo preveían el artículo 18 de la Constitución, la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Tratado México-Estados Unidos sobre Ejecución de Sentencias Penales, firmado en 1977.

“Estas normas permiten la repatriación de reos ya condenados por sentencia inapelable, con al menos seis meses pendientes por compurgar, y han sido aplicadas en decenas de ocasiones para traer a México a delincuentes procesado en el país vecino”, indicó Reforma.

“Pero estos traslados requieren aprobación de ambos gobiernos, y en el caso de México, no solo la gestión de la SRE, sino el aval del Órgano de Prevención y Reinserción Social, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), autoridad responsable de las dos cárceles federales de las que ‘El Chapo’ se fugó en 2001 y 2015”, abundó el mismo diario.

El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador pidió, el 18 de enero de 2023, revisar la carta que José Refugio Rodríguez Núñez, abogado defensor de Guzmán Loera, envió, el día 10 del mismo mes y año, a Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Embajada de México en Estados Unidos.

Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, el titular del Poder Ejecutivo Federal aseveró que el tema ya era analizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Asimismo, señaló que se trataba de un asunto de derechos humanos.

“Lo está tratando la Secretaría de Relaciones Exteriores, además de hacer la declaración el abogado, según me informan, con Ciro Gómez Leyva, ya había presentado una solicitud por medios electrónicos al Embajador de México en Estados Unidos, creo que el día 10 de este mes, entonces, Esteban envío la solicitud a la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es a quien corresponde, el encargado de América del Norte [Roberto Velasco Álvarez] ya tiene está viendo este asunto, se va a revisar”, dijo el entonces mandatario nacional.

“Hay que ver, yo respeto mucho esa postura, pero cuando se trata de derechos humanos, hay vías e instancias internacionales, entonces, no es descartar porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida, a cualquier persona se le tiene que garantizar ese derecho, hay que ver si procede o no procede, si tenemos posibilidades de hacerlo, si tenemos facultad para hacerlo, pero siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos. Es muy polémico todo eso, eso ya lo sabemos, pero no se puede decir no, así, se tiene que argumentar”, agregó el político tabasqueño.

Un reportero le preguntó al entonces presidente de la República cómo procedería el Gobierno mexicano frente a la petición del ex líder del Cártel de Sinaloa, ya que el entonces canciller Marcelo Ebrard Casaubón comentó que sería difícil intervenir, ya que Guzmán Loera estaba cumpliendo una sentencia en EU.

“A cualquier persona se le tiene que garantizar ese derecho, nada más hay que ver si procede, no procede, si tenemos como lo menciona Marcelo nosotros posibilidad de hacerlo, si tenemos facultad para hacerlo, pero siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos. Es muy polémico, eso ya lo sabemos, pero no se puede decir no, así, se tiene que argumentar”, puntualizó López Obrador.

La Embajada de México en Estados Unidos confirmó, el 17 de enero de 2022, que Rodríguez Núñez, abogado defensor de “El Chapo”, hizo llegar, el día 10 del mismo mes y año, un mensaje de su cliente, a través de un correo electrónico.

La representación diplomática mexicana detalló que el mensaje electrónico no se trataba de una carta escrita por el ex líder Cártel de Sinaloa, como había dicho el litigante.

“El pasado 10 de enero, esta Embajada recibió un correo electrónico de José Refugio Rodríguez Nuñes (aic), quien afirma ser representante legal de Joaquín Guzmán Loera. No se recibió carta alguna del Sr. Loera. El correo se turnó a la Cancillería, por ser un tema de su competencia”, escribió la Embajada mexicana -cuyo titular era Esteban Moctezuma Barragán-, en su cuenta de la red social Twitter.

Por otra parte, Marcelo Ebrard Casaubón, entonces titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores, aseguró, también el 17 de enero de 2023, que no le veía posibilidades a la petición que realizó el capo sinaloense, para que el Gobierno Federal solicitara a su homólogo de Estados Unidos, el traslado del ex líder del Cártel de Sinaloa a México.

“Vamos a ver, pero está cumpliendo una condena allá, tiene una sentencia. Entonces, no le veo posibilidades, francamente”, señaló el entonces canciller, durante una entrevista informal con medios de comunicación. Sin embargo, dijo que revisaría el tema con la Fiscalía General de la República (FGR).

Mientras que el titular de la Unidad para América del Norte de la Cancillería, Roberto Velasco Álvarez, indicó que se analizaría la petición de Guzmán Loera, como cualquier otra, aunque detalló que la decisión correspondía al Poder Judicial de la Federación (PJF), como ocurría con todas las extradiciones.

Rodríguez Núñez, abogado defensor de “El Chapo”, hizo llegar, el 17 de enero de 2023, un mensaje de su cliente -condenado a cadena perpetua en Estados Unidos- al Gobierno de México, en el cual solicitó intervenir jurídicamente para solicitar su regreso a México, ante las supuestas condiciones inhumanas en las que vivía en la prisión de máxima seguridad de Florence ADMAX, en Colorado.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, en Radio Fórmula, el litigante explicó que a solicitud del ex líder del Cártel de Sinaloa, escribió una carta dirigida al presidente López Obrador, en la cual solicitó, además, que el Gobierno Federal reparara las violaciones cometidas durante la Administración de Enrique Peña Nieto, buscando que Guzmán Loeara regresara a una cárcel en México.

El abogado defensor describió que “El Chapo” fue entregado a las autoridades de Estados Unidos por Luis Videgaray Caso, entonces titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en enero de 2017, sin siquiera haber tenido derecho a su garantía de audiencia.

Rodríguez Núñez agregó que, en ese momento, el capo sinaloense vivía en condiciones degradantes e inhumanas, ya que desde que fue trasladado a EE.UU. se encontraba totalmente aislado, sin siquiera ver la luz del Sol, ni la oportunidad de mantener comunicación con su abogada, sus hijas, su hermana o su madre.

Además, según describió el litigante defensor del capo sinaloense, durante los seis años que “El Chapo” llevaba en Estados Unidos, solo había podido recibir seis visitas y había recibido tres cartas, mientras que los demás presos recibían cinco o seis visitas al mes.

“En los 6 años que Joaquín se encuentra en los Estados Unidos, no ha visto el Sol. De marzo a la fecha le han autorizado seis o siete llamadas con su abogada, sus niñas, su hermana y madre. Ha recibido sólo tres visitas, ha recibido sólo tres cartas y él solo ha mandado una; a los demás presos les dan cinco o seis visitas al mes, él solo ha tenido cinco o seis desde que se encuentra detenido en Estados Unidos”, narró el abogado.

“De abril a la fecha lo han sacado un corralito que mide dos metros de ancho por 2.5 de largo, una vez por semana, máximo tres veces a la semana por 2 horas, pero no le pega el Sol. La comida es de pésima calidad, nunca ha tenido visita de derechos humanos, no hay salud, estuvo enfermo de unas muelas y en vez de curarlo, se las sacaron para que no estuviera molestando”, describió el litigante.

“No le permiten comunicación con los con los otros internos del lugar en donde se encuentra detenido, la situación de él se traduce en una en una tortura psicológica, porque se encuentra segregado en su celda, sí tiene una televisión, pero como no habla inglés, dice que realmente tiene acceso a dos canales en español y pues a él le duele esta situación”, agregó el abogado.

El litigante explicó que existía un Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, que obligaba al Estado mexicano vigilar cada seis meses, las condiciones en que se encontraba el capo sinaloense, esto por haberlo entregado a las autoridades de EE.UU., a través de un proceso de extradición. Sin embargo, esto no había sucedido.

Ante ello, el abogado defensor dijo que el “Chapo”, a través de su abogada en Estados Unidos, Mariel Colón y de su hermana Rosa Isela Guzmán Loera, le habían hecho llegar varios mensajes del ex líder del Cártel de Sinaloa, solicitándole luchar por su regreso a México.

“Joaquín fue lo que me pidió a través de mensajes verbales, porque no por escrito, que luchará por su regreso a México [...] Yo sigo siendo su abogado de Joaquín Guzmán, tanto en los procesos penales, como en el procedimiento de extradición, con ese carácter yo voy a hacer un planteamiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con un fundamento legal”, explicó Rodríguez Núñez.

Asimismo, el abogado relató que las condiciones inhumanas y el trato que supuestamente recibe “El Chapo” en EE. UU., ya fueron denunciadas ante el titular de la Embajada de México en Estados Unidos, Moctezuma Barragán, a través de una carta que él mismo escribió y envió el 10 de enero de 2023, de la cual, hasta ese momento, no había recibido respuesta alguna.

“La carta que se la envié al señor embajador, es haciéndole hincapié en que condiciones fue entregado Joaquín Guzmán a Estados Unidos, también que está sufriendo un tormento psicológico y hasta cierto punto físico”, insistió el litigante.

“Lo que [Guzmán Loera] pide al presidente López Obrador es que ponga atención en esa conducta de violación de derechos humanos en que incurrió el Gobierno de Peña Nieto, y en especifico Videgaray, al entregarlo con flagrante violación a su garantía de audiencia, para ser juzgado en Nueva York, sin haberse defendido en México”, abundó el abogado.

Por ello, el litigante solicitó a Moctezuma Barragán “interceda en busca de un trato humano para su defendido, a efecto de que cese la tortura psicológica de que es víctima su representado, ya que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos señala que nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles inhumanos”.

“El señor Joaquín no sabe de derecho, pero sí sabe de sufrimiento, sí sabe lo que vivió en México y lo que está viviendo en Estados Unidos, si aquí en México se le trato mal y él pretende regresar a una prisión mexicana, es porque el trato es peor en Estados Unidos”, finalizó Rodríguez Núñez.

Guzmán Loera fue extraditado a territorio estadounidense desde México, durante el último día de la Administración del ex presidente Barack Obama -el 20 de enero de 2017-, luego, el febrero de 2019, fue encontrado culpable, por un jurado, de 10 cargos por narcotráfico, durante un proceso criminal en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

El 18 de julio de 2019, el juez Brian M. Cogan condenó a “El Chapo” a cadena perpetua. Desde entonces, el cofundador del Cártel de Sinaloa estaba encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Florence ADMAX, en Colorado, conocida como el “Alcatraz de las Rocallosas”.