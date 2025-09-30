$!Gobierno de EU cierra, después de que Congreso no aprobó presupuesto

La Cámara Alta de EU rechazó la legislación, cumpliendo la amenaza demócrata de cerrar el Gobierno federal si el presidente Donald Trump y los republicanos no accedían a sus demandas de atención médica.

Los demócratas del Senado de Estados Unidos rechazaron un proyecto de ley republicano para seguir financiando al Gobierno federal, lo que provocó un cierre por primera vez en casi siete años. La última vez fue en 2019.

El Gobierno federal de Estados Unidos cerró oficialmente, la noche del 30 de septiembre de 2025, después de que el Congreso de EU no logró aprobar una medida de financiamiento.

La votación de 55 sufragios a favor contra 45 en negativa, sobre un proyecto de ley para extender la financiación federal durante siete semanas, no alcanzó los 60 votos necesarios para poner fin a una obstrucción y aprobar la legislación.

El cierre del Gobierno federal estadounidense significaría que cientos de miles de empleados federales serían suspendidos temporalmente, mientras que otros considerados esenciales tendrían que seguir trabajando, aunque muchos no recibirán pago hasta que se reabriera.

Se espera que aproximadamente 750 mil empleados federales estadounidenses fueran suspendidos temporalmente, algunos de ellos potencialmente despedidos por la Administración encabezada por el presidente Donald Trump.

Durante el cierre parcial de 35 días del primer mandato del magnate neoyorquino, 340 mil de los 800 mil empleados federales de las agencias afectadas fueron suspendidos temporalmente. El resto fue “exento” y obligado a trabajar.

Sin embargo, otros seguirían recibiendo cheques de pago, ya que sus trabajos no se financiaban mediante las asignaciones anuales del Congreso de EU, cuyos líderes demócratas, Hakeem Jeffries y Chuck Schumer, culparon directamente a Trump y a los legisladores republicanos.

“Después de meses de hacer la vida más difícil y más cara, Donald Trump y los republicanos ahora han cerrado el gobierno federal porque no quieren proteger la atención médica del pueblo estadounidense”, dijeron los líderes demócratas del Congreso de EU, en una declaración conjunta.

Jeffries y Schumer reiteraron en la declaración que los demócratas “siguen dispuestos a encontrar un camino bipartidista para avanzar”, y agregaron: “Necesitamos un socio creíble”. Mientras tanto, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder de la mayoría republicana del Senado, John Thune, dijeron que no estaban dispuestos a negociar hasta que el Gobierno volviera a abrir.

“Los demócratas han votado oficialmente para CERRAR el gobierno”, dijo Johnson, en su cuenta de la red social X. En tanto que el sitio web oficial de la Casa Blanca mostraba un reloj que marcaba la duración del cierre del Gobierno, culpando del mismo a los legisladores del Partido Demócrata.