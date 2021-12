Gobierno de EU ofrece recompensa por ayudar a detención de hijos de ‘El Chapo’

El Gobierno de Estados Unidos lanzó este miércoles una serie de modificaciones legales y recompensas para combatir la delincuencia transnacional e imponer sanciones a las personas involucradas en el tráfico ilícito de drogas a nivel mundial, que también incluyen a capos y cárteles mexicanos.

Asimismo, el Presidente estadounidense Joe Biden firmó una Orden Ejecutiva (E.O., por sus siglas en inglés), denominada “Imposición de sanciones a personas extranjeras involucradas en el comercio ilícito de drogas”, para que el Departamento del Tesoro tenga “una nueva autoridad de sanciones para combatir el tráfico ilícito de drogas a nivel mundial, y que moderniza las sanciones para contrarrestar la evolución de las amenazas a las drogas”.

“Esta E.O. fortalece a las autoridades del Departamento del Tesoro para que se dirijan a cualquier persona extranjera involucrada en actividades de tráfico de drogas, independientemente de si están vinculados a un capo o cartel específico. Además, permite al Tesoro sancionar a personas extranjeras que, a sabiendas, reciban bienes que constituyan o se deriven del producto de actividades de tráfico ilícito de drogas”, agregó el Gobierno de EU.

Bajo la nueva Orden Ejecutiva, sumada a la Ley de designación de cabecillas de narcóticos extranjeros (Kingpin), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) designó a 25 actores (10 personas y 15 entidades) en cuatro países, “por haberse involucrado o intentado participar en actividades o transacciones que hayan contribuido sustancialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción, o que presenten un riesgo significativo de contribuir materialmente en ello”.

“Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con nuestros socios para reducir las amenazas de estos grupos e interrumpir sus modelos comerciales, incluso impidiéndoles utilizar el sistema financiero de Estados Unidos”, según dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson.

“La acción de hoy está dirigida a personas y organizaciones de tráfico de drogas (DTO) con sede en Brasil, China, Colombia y México. Entre los sancionados se incluyen personas que trafican con fentanilo y sus precursores químicos, metanfetamina, cocaína y heroína, así como organizaciones que representan la mayor amenaza de drogas para Estados Unidos”, abundó el Departamento del Tesoro estadounidense.

“Para contrarrestar esta amenaza al pueblo estadounidense, el Presidente Biden ha firmado dos nuevas Órdenes Ejecutivas (E.O.) que declaran una emergencia nacional para hacer frente a esta epidemia y otra que establece formalmente el Consejo de los Estados Unidos sobre el Crimen Organizado Transnacional (USCTOC)”, dijo, por su parte, Antony J. Blinken, Secretario de Estado de EE.UU.

“Con estas OE, el presidente está tomando medidas decisivas para combatir las organizaciones criminales transnacionales. La USCTOC aprovechará los recursos del Departamento de Estado y otros cinco departamentos y agencias clave para combatir el crimen organizado transnacional de manera más efectiva, justo cuando estamos modernizando y expandiendo nuestra capacidad para atacar a las organizaciones de tráfico de drogas, sus habilitadores y facilitadores financieros”, insistió Blinken.

“Las primeras designaciones del Departamento del Tesoro bajo esta nueva E.O. ayudará a interrumpir la cadena de suministro mundial y las redes financieras que permiten que los opioides sintéticos y los precursores químicos lleguen a los Estados Unidos, al mismo tiempo que interrumpen el flujo de opioides a nivel nacional”, abundó el secretario de Estado estadounidense.

Este mismo miércoles, durante su conferencia de prensa matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que el Gobierno Estados Unidos pronto dará a conocer quiénes son los principales traficantes mexicanos de fentanilo.

“Que no se vaya a malinterpretar, porque ellos [EU] también defienden su soberanía. Están por sacar un comunicado donde señalan a jefes de bandas mexicanas que trafican con fentanilo”, comentó el titular del Poder Ejecutivo Federal, desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

LAS DESIGNACIONES Y RECOMPENSAS POR CAPOS Y CÁRTELES MEXICANOS

El Departamento de Estado de EU ofrece recompensas de hasta 5 millones de dólares por cada una de las informaciones que conduzca al arresto y/o condena de Ovidio Guzmán López, “El Ratón”; Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, alias “El Chapito” y “El Alfredillo”, respectivamente; así como de Joaquín Guzmán López; todos hijos del capo sinaloense Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, “El Chapo”.

“Los cuatro son miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa y cada uno está sujeto a una acusación federal por su participación en el tráfico ilícito de drogas. Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar también fueron designados hoy por Hacienda bajo la nueva E.O.

“Estamos anunciando ofertas de recompensas bajo el Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP) del Departamento de Estado y el Programa de Recompensas por Crimen Organizado Transnacional (TOCRP). Los anuncios de recompensas de hoy complementan la designación del Departamento del Tesoro de 25 personas y entidades bajo la nueva E.O. [Orden Ejecutiva]”, agregó el Gobierno estadounidense, en uno de varios comunicados.

“Si tiene información sobre Ovidio o Joaquín Guzmán López comuníquese con el + 1-520-335-7315 o envíe un correo electrónico a GUZMANsons-Tips@ice.dhs.gov. Si tiene información sobre Iván o Jesús Guzmán Salazar, comuníquese al + 1-619-540-6912 vía WhatsApp, Telegram o Signal, o vía Threema: 2VBZFZTY o vía SNAPCHAT: narco_tips”, indicó el Departamento de Estado de EU.

Por su parte, el Tesoro estadounidense designó a Los Rojos, un grupo escindido de la Organización Beltrán Leyva, “que en los últimos años se ha convertido en una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Además de generar violencia en México, la DTO de Los Rojos es responsable del tráfico de numerosas drogas ilícitas, incluida la heroína, hacia los Estados Unidos”.

El Departamento del Tesoro también designó a los Guerreros Unidos, con sede en Guerrero, y que originalmente era un grupo escindido de Beltrán Leyva, pero que, “a través de la violencia, expandió su papel en el comercio de heroína [...] colabora con la organización mexicana de narcotráfico, Cartel de Jalisco Nueva Generación, y comparte las mismas redes de transporte para trasladar cargamentos de drogas a Estados Unidos y devolver las ganancias de las drogas a México”.

El Gobierno estadounidense recordó que bajo la Ley Kingpin, anteriormente había designado al Cártel de Jalisco Nueva Generación; a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG; al Cártel de Sinaloa; a Ismael Zambada García, “El Mayo”, actual líder del CDS; además de a “El Chapito”, a “El Alfredillo” y a “El Ratón”, hijos de “El Chapo”; a la Organización de los Beltrán Leyva.

Así como a Fausto Isidro Meza Flores (también conocido como “Chapo Isidro”), operador de los Beltrán Leyva en el norte de Sinaloa; aunado al Cártel del Golfo; al Cártel de Juárez y su unidad de facción, La Línea; a Los Zetas (también conocido como “Cartel del Noreste”); a Miguel y a Omar Treviño Morales, ex líderes de Los Zetas; además de a La Familia Michoacana (LFM).

ACTUALIZACIÓN TEXTUAL DE LOS CAMBIOS EN LA LISTA DE LAS PERSONAS ESPECIALMENTE DESIGNADAS (SDN, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) Y EN LA LISTA DE BLOQUEOS FINANCIEROS DE LA OFAC:

ORGANIZACIÓN BELTRÁN LEYVA, México [SDNTK]. -a- ORGANIZACIÓN BELTRÁN LEYVA (también conocida como “BLO”), México

ORGANIZACIÓN CARRILLO FUENTES (alias JUÁREZ CARTEL; alias “CFO”), México [SDNTK]. -a- JUÁREZ CARTEL (alias CARTEL DE JUÁREZ; alias “ORGANIZACIÓN DE TRÁFICO DE DROGAS CARRILLO FUENTES”; alias “LA LÍNEA”; alias “VCFO”), México

CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACIÓN (alias CJNG; alias CARTEL DE NUEVA GENERACIÓN DE JALISCO), México [SDNTK]. -a- CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION (alias CJNG; alias JALISCO NEW GENERATION CARTEL; alias NEW GENERATION CARTEL OF JALISCO), México

CLAN DEL GOLFO (alias BANDA CRIMINAL DE URABA; alias CLAN USUGA; alias GULF CLAN; alias LOS AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA; alias LOS URABENOS (Latín: LOS URABEÑOS)), Colombia; Honduras; Panamá [SDNTK]. -a- CLAN DEL GOLFO (alias BANDA CRIMINAL DE URABA; alias CLAN USUGA; alias GULF CLAN; alias LOS AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA; alias LOS URABENOS (Latín: LOS URABEÑOS)), Colombia..

GULF CARTEL (también conocido como ORGANIZACIÓN CÁRDENAS GUILLEN), México [SDNTK]. -a- GULF CARTEL (alias CARTEL DEL GOLFO; alias ORGANIZACIÓN OSIEL CARDENAS-GUILLEN; alias “CDG”), México.

GUZMÁN LÓPEZ, Ovidio, México; Fecha de nacimiento 29 de marzo de 1990; POB Sinaloa, México; nacionalidad México; ciudadano de México; CURP GULO900329HSLZPV09 (México) (individual) [SDNTK]. -a- GUZMAN LOPEZ, Ovidio (alias “El Ratón”; alias “Ratón Nuevo”), México; Fecha de nacimiento 29 de marzo de 1990; POB Culiacán, Sinaloa, México; nacionalidad México; Género masculino; CURP GULO900329HSLZPV09 (México) (individual) [SDNTK] [ILLICIT-DROGAS-EO].

GUZMÁN SALAZAR, Ivan Archivaldo (alias GUZMÁN SALAZAR, Archivaldo Ivan; alias “EL CHAPITO”), México; Fecha de nacimiento: 2 de octubre de 1980; POB Sinaloa, México; nacionalidad México; ciudadano de México.

GUZMÁN SALAZAR, Jesús Alfredo (alias GUZMÁN LOERA, Alfredo; alias GUZMAN SALAZAR, Alejandro), Cerrada Nayar No. 222, Colonia Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco 45050, México; Calle Quebec 606 B, Prados Providencia, Guadalajara, Jalisco, México; Calle Mango 2129, Colonia Paraisos del Colli, Guadalajara, Jalisco, México; Calle 3 De Mayo # 16, Texcalame, Tequila, Jalisco, México; Calle México Independiente # 733, Colonia Conjunto Patria, Zapopan, Jalisco, México; RincÓn del Abedul 126, Colonia Rinconada Guadalupe, Zapopan, Jalisco, México; Avenida Guadalupe # 5105, Colonia Jardines Guadalupe, Zapopan, Jalisco, México; Empresarios 35, Zapopan, Jalisco, México; Fecha de nacimiento 17 de mayo de 1986

LA FAMILIA MICHOACANA, México, Michoacán, México; Guerrero, México.

LOS ZETAS, México (también conocido como CARTEL DEL NORESTE; alias “CDN”; alias “NORESTE CARTEL”), México.

MEZA FLORES, Fausto Isidro (alias “ISIDRO, Chapito”; alias “ISIDRO, Chapo”); Fecha de nacimiento: 19 de junio de 1982; POB Navojoa, Sonora, México; nacionalidad México;

OSEGUERA CERVANTES, Nemesio (alias OSEGUERA CERVANTES, Ruben; alias “Mencho”); Fecha de nacimiento: 17 de julio de 1966; alt. Fecha de nacimiento: 17 de julio de 1964; POB Naranjo de Chila, Aguililla, Michoacán, MéxicO (Vinculado a: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACIÓN).

SINALOA CARTEL (también conocido como “ALIANZA”; también conocido como “FEDERACIÓN”), México

TREVIÑO MORALES, Miguel (alias TREVIÑO MORALES, Miguel Ángel), Calle Veracruz 825, Nuevo Laredo, Tamaulipas, México.

TREVIÑO MORALES, Omar (alias TREVIÑO MORALES, Alejandro; alias TREVIÑO MORALES, Omar Alejandro; alias TREVINO MORALES, Oscar Omar), Colonia Militar, Nuevo Laredo, Tamaulipas

USUGA DAVID, Dairo Antonio (alias “OTONIEL”), Colombia; Fecha de nacimiento: 15 de septiembre de 1971; POB Necoclí, Antioquia, Colombia; nacionalidad Colombia.

ZAMBADA GARCÍA, Ismael (alias GARCÍA HERNÁNDEZ, Javier; alias HIGUERA RENTERÍA, Ismael; alias LOAIZA AVENDAÑO, Jesús; alias LÓPEZ LANDEROS, Jerónimo; alias ZAMBADA GARCÍA, Ismael Mario; alias ZAMBADA, El Mayo), Calle Presa Humaya # 104, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacán, Sinaloa.