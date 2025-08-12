Gobierno de EU pide a sus ciudadanos no viajar a Sinaloa, por riesgo de ‘terrorismo’

El Departamento de Estado de Estados Unidos advirtió este 12 de agosto a sus ciudadanos, de riesgo de incidentes de violencia terrorista en 30 de las 32 entidades de México -excluyendo únicamente a Yucatán y Campeche-, como parte de la actualización de su alerta anual de viaje para sus ciudadanos.

Según detalló la institución encabezada por Marco Rubio, las entidades mexicanas con el nivel de riesgo más alto (Nivel 4) y a las que el Departamento de Estado pedía a sus nacionales no viajar, fueron Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, donde sólo algunos puntos territoriales eran considerados seguros.

“Tenga más cuidado en México debido al terrorismo, la delincuencia y el secuestro. Resumen del aviso: En México se cometen numerosos delitos violentos, como homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos. Existe el riesgo de violencia terrorista, incluyendo atentados y otras actividades en México. Para más información, consulte los informes nacionales sobre terrorismo del Departamento de Estado”, destacó en su página web.

“El Gobierno estadounidense tiene una capacidad limitada para ayudar en muchas partes de México. Sus empleados no pueden viajar a ciertas zonas de alto riesgo. Debido a riesgos de seguridad, los ciudadanos estadounidenses deben seguir las mismas restricciones que los empleados del Gobierno estadounidense cuando viajan”, abundó.

“Los servicios de emergencia son limitados o no están disponibles en zonas remotas o rurales. Si se encuentra con un control vial, debe obedecerlo. Huir o ignorar las instrucciones puede resultar en lesiones o incluso la muerte. Consulte el mapa de zonas restringidas”, insistió.

“Restricciones de viaje para empleados del Gobierno de Estados Unidos (se recomienda a los ciudadanos estadounidenses que las respeten): No se puede viajar entre ciudades después del anochecer. Debe depender de vehículos despachados desde paradas de taxis reguladas o servicios basados en aplicaciones como Uber o Cabify y no puede hacer señas a los taxis en la calle. Se debe evitar viajar solo, especialmente en zonas remotas. No se permite conducir entre ciudades fronterizas mexicanas, la frontera entre Estados Unidos y México ni el interior de México. Hay algunas excepciones limitadas”, comentó.

“Riesgos en zonas específicas. Nivel: 4 - No viajar. SINALOA. No viajar por el terrorismo y la delincuencia. Existe riesgo de violencia en el estado por parte de grupos terroristas, cárteles, pandillas y organizaciones criminales”, enfatizó el Departamento de Estado.

“Los empleados del Gobierno de Estados Unidos pueden viajar a: Mazatlán solo por aire o mar: El viaje se limita al Centro Histórico desde la Avenida Gutiérrez Nájera hasta el mar. Se permite viajar por la costa (Malecón) desde el Centro Histórico hasta la Ruta 503. El viaje debe realizarse por rutas directas entre estos destinos y el aeropuerto o la terminal marítima”, advirtió.

“Los Mochis y Topolobampo solo por aire o mar: El viaje está restringido a la ciudad y al puerto. El viaje debe realizarse por rutas directas entre estos destinos y el aeropuerto. Los empleados del Gobierno de Estados Unidos no podrán viajar a otras zonas del Estado de Sinaloa”, abundó.