Gobierno de EU podría tener bajo custodia a ‘La Barbie’

A pesar de que el recluso número 05658-748 -correspondiente a Édgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, ligado al Cártel de los Beltrán Leyva- no aparece en sus registros, la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP, por sus siglas en inglés) dejó abierta la posibilidad de que continuaba bajo custodia del Gobierno para así cumplir los 34 años que le restaban de la condena de 49 años de prisión, que concluía hasta el 27 de julio de 2056.

Sin embargo, como el BOP no lo reveló, hasta el momento se desconocía si “La Barbie” salió de la Penitenciaría Federal de Coleman II, ubicada en el condado de Sumter, Florida, Estados Unidos, o cuál agencia federal estadounidense tendría en custodia al capo texano.

“Es posible que esté en alguna instalación del servicio de los US Marshals [Servicio de Alguaciles de EU], pero sus voceros no lo confirmaron hasta la publicación de esta nota”, indicó el medio Univisión Noticias, al cual -sin especificar por qué ocurrió el cambio de custodia-, Benjamin O’Cone, vocero del BOP, dijo que podría deberse a tratamientos médicos o a audiencias judiciales.

“Los reclusos que anteriormente estuvieron bajo la custodia del BOP y que no han completado su sentencia pueden estar fuera de la custodia del BOP por un período de tiempo para audiencias judiciales, tratamiento médico o por otras razones [...] No proporcionamos información específica sobre el estatus de los reclusos que no están bajo la custodia del BOP por razones de seguridad o privacidad”, señaló el mismo funcionario federal estadounidense.