$!Gobierno de EU reporta decomiso de 36 mil armas ilegales; más de 4 mil serían para cárteles de México

Desde el 20 de enero de 2025 y hasta el 18 de febrero de 2026, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos informó el decomiso de 36 mil 277 armas de fuego ilegales y 2 millones 317 mil 999 cartuchos de diversos calibres en operaciones contra personas con prohibición para portar armas, integrantes de pandillas y proveedores de organizaciones criminales transnacionales, incluidas organizaciones con presencia en México. Según el informe difundido por el organismo federal, 4 mil 359 de esas armas decomisadas tenían como destino México, al igual que 648 mil 975 cartuchos que, en promedio, representaron más de mil 600 municiones aseguradas por día desde la toma de posesión del Presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025.

De acuerdo con la información oficial, la ATF atribuyó estos resultados a una estrategia con alcance nacional dirigida a desarticular las redes internas e internacionales que abastecen de armamento a organizaciones criminales, incluidas las que operan en territorio mexicano. Detalló que el aseguramiento de 36 mil 277 armas de fuego ilegales y más de 2.3 millones de cartuchos se concentró en objetivos vinculados con el tráfico de armas y con cadenas de suministro que nutren a pandillas, grupos delictivos y estructuras delictivas transnacionales. En el comunicado, la ATF destacó que las 4 mil 359 armas y las 648 mil 975 municiones con destino a México formaban parte de los flujos de tráfico de armas procedentes de diversos estados hacia organizaciones criminales mexicanas. La dependencia subrayó que el fenómeno dejó de limitarse a los estados fronterizos del suroeste de Estados Unidos y que actualmente involucraba a entidades de todo el País, en un contexto en el que autoridades y especialistas han señalado que las armas vinculadas con delitos en México tienen origen en múltiples estados estadounidenses.