Gobierno de EU respalda críticas de Ken Salazar a estrategia de ‘abrazos, no balazos’

Las declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien aseguró que la estrategia de “abrazos, no balazos” del ex Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no funcionó, fueron respaldadas por Vedant Patel.

Durante una conferencia de prensa en Washington, el vocero del Departamento de Estado de EU enfatizó que el objetivo de la administración encabezada por el Presidente Joe Biden sería profundizar la cooperación con el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

“El embajador Salazar fue muy claro en que todavía hay trabajo por hacer, trabajo importante. La cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y México sigue siendo una prioridad de seguridad nacional para nosotros”, dijo Patel, cuestionado por un reportero del diario Reforma.

“Y en lo que estamos enfocados es en profundizar nuestra cooperación con la administración de Sheinbaum y hacer que las comunidades, y en última instancia las personas de ambos lados de la frontera, se sientan seguras”, añadió el vocero, sin otorgar más detalles al respecto.