Gobierno de EU revela que entrenó a policías que arrestaron a 27 miembros del CJNG en Aguascalientes

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de EU del Departamento de Estado de Estados Unidos, reveló que capacitó, junto al FBI, a policías estatales y a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes, el 26 de julio de 2025, en el municipio de Rincón de Romos, de Aguascalientes, detuvieron a 27 miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación.

“En un operativo de alto riesgo, las autoridades estatales mexicanas arrestaron a 27 miembros del CJNG (Organización Terrorista Extranjera) en Aguascalientes. Las autoridades mexicanas atribuyeron el entrenamiento del INL y @FBI a las habilidades necesarias para abatir a estos criminales y sus armas letales”, indicó la INL, en su cuenta de la red social X, mensaje que fue replicado por la Embajada de Estados Unidos en México.

La publicación también tenía adjuntas tres fotografías, donde se observaba a elementos de la Defensa y de los Grupos de Operaciones Especiales, unidad policial estatal de élite, del estado de Aguascalientes, quienes, el sábado 26 de julio de 2025, ubicaron un campamento del crimen organizado en el municipio de Rincón de Romos, localidad ubicada a 40 minutos al norte de la capital hidrocálida.

El hallazgo y la detención de 27 integrantes del CJNG provocó que dicho Cártel llevara a cabo narcobloqueos en distintos puntos de la entidad y las carreteras de conexión con Zacatecas. La Secretaría de Gobierno de Aguascalientes cuantificó ese día en una veintena los vehículos incendiados y reportó daños a por lo menos seis tiendas de conveniencia.

Además, dicha institución gubernamental estatal detalló que en el lugar, se aseguraron 19 armas de fuego largas, una de ellas con aditamento lanzagranadas, un arma de fuego corta, dos mil 733 cartuchos de diversos calibres, 120 cargadores, clorhidrato de cocaína y equipo táctico diverso.

La mayoría de los aprehendidos fueron trasladados en helicóptero a las instalaciones de la Delegación de la Fiscalía General de la República, mientras otros tantos fueron llevados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Un Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de esa entidad los procesó por acopio, posesión y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, esta última agravada, según detalló la Fiscalía General de la República.

También, por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de cocaína con fines de comercio; posesión de cargadores y de cartuchos y asociación delictuosa. El impartidor de justicia impuso a todos los procesados la prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, término previsto para que la defensa y la FGR reunieran sus datos y medios de prueba respectivos.

Después de la jornada violenta circuló un mensaje con amenazas, presuntamente del Cártel de Jalisco Nueva Generación, y atribuidas a una célula de Francisco Javier Muñoz, alias “El Charro”, presunto operador del CJNG en la región del Bajío y supuesto jefe de plaza de dicho Cártel. En 2021, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato hizo pública su detención de “El Charro”, en Querétaro, por presuntamente estar relacionado con tres asesinatos.