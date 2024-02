Los policías dispararon varias descargas de pistolas no letales, para inmovilizar a Castro Gutiérrez, de 49 años, quien pedía a gritos que le ayudaran, porque en su delirio pensaba que alguien quería matarlo.

Según se detalló en un video presentado en la conferencia de prensa -llevada a cabo en la sede diplomática-, alrededor de las 04:26 horas del 19 de octubre de 2020, se observan tomas de cámaras corporales de siete policías de San Diego, que acudieron al domicilio particular -ubicado en la comunidad Mountain View-, donde se encontraba el trabajador de la construcción, quien era residente legal en Estados Unidos -donde rentaba un cuarto- y que sufrió un deterioro en sus facultades mentales, por lo que fue diagnosticado de padecer esquizofrenia.

“Reiteramos a la familia Castro Gutiérrez nuestro pésame por el sensible fallecimiento de José Alfredo, al tiempo que reconocemos a las organizaciones que todos los días luchan en pro de la justicia y que acompañaron también este sensible caso”, indicó el diplomático.

“¿Pueden mandar a alguien ya?”, clamó desesperada una empleada doméstica, quien afirmó que Castro Gutiérrez se encontraba quebrando los vidrios de una ventana, con la posible idea de lanzarse desde la misma.

Al momento de llegar al lugar los elementos del Departamento de Policía de San Diego, el hombre estaba descalzo, con un teléfono móvil en una de sus manos y en la otra, un cortinero.

Sin embargo, y en un acto que incluso sorprendió al resto de los agentes, uno de los elementos realizó una descarga eléctrica con una pistola taser, para después dispararle con la escopeta de perdigones de goma y finalmente con un arma de fuego, con una bala que se incrustó en el pecho de la víctima.

El inmigrante -que trabajaba en Estados Unidos para enviar dinero a su familia en México-, murió 10 minutos después.

Matt Dobbs, teniente de homicidios del Departamento de Polícia de la ciudad californiana, dijo en entrevista con el diario local The San Diego Union-Tribune, que los oficiales contaban con refuerzos caninos y habían preparado opciones no letales para neutralizar a Castro Gutiérrez, quien no acató las órdenes de los agentes, quienes le habían solicitado, tanto en inglés, como en español, que se detuviera.