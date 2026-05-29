Gobierno de Trump lanza sitio web de ‘aliens’ para ridiculizar a migrantes indocumentados en EU

El Gobierno de Donald Trump inauguró este 29 de mayo una página web con diseño galáctico dedicada a la inmigración irregular en Estados Unidos, en la que describe a los millones de migrantes sin documentos que residen en el país como “aliens” que “viven entre nosotros” sin pertenecer a la nación, en un juego de palabras que equipara a los migrantes con extraterrestres.

El sitio, lanzado por la Casa Blanca, presenta letras de color verde fluorescente sobre fondo negro y se inspira en la fascinación por supuestos encuentros extraterrestres, temática impulsada por el propio Trump, quien ordenó previamente la desclasificación de miles de documentos gubernamentales sobre avistamientos.

La página incluye un mapa interactivo que, según sus creadores, actualiza en tiempo real el número de arrestos de personas indocumentadas por estado.

“Durante 60 años, el Gobierno de Estados Unidos ha guardado celosamente un secreto. Los alienígenas han caminado entre nosotros, han vivido en nuestros vecindarios y han interactuado con nosotros en nuestra vida cotidiana”, reza el texto del sitio.

“Han comprado en las mismas tiendas, asistido a las mismas clases que nuestros hijos y llevado existencias aparentemente humanas y normales. Con una excepción: no pertenecen aquí. Millones llegaron amparados por la oscuridad y se incrustaron directamente en nuestra sociedad”, continuó.

Según datos del centro de análisis Pew Center con cifras oficiales de agosto de 2025, unos 52 millones de inmigrantes nacidos fuera de Estados Unidos residen actualmente en el país.

De esa cifra, casi la mitad —46 por ciento— obtuvo la nacionalidad estadounidense, mientras que otra cuarta parte cuenta con residencia legal permanente.

Los datos más recientes, correspondientes a 2023, calculan en aproximadamente 14 millones el número de personas sin documentos, cifra calificada como un récord histórico. Uno de cada cinco trabajadores en Estados Unidos es un inmigrante.

La retórica del nuevo sitio web se enmarca en la política migratoria más agresiva del Gobierno Trump, cuyas redadas masivas han generado movilizaciones sociales y enfrentamientos con varios estados de tendencia demócrata, cuyos gobiernos se niegan a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y con agentes de la Patrulla Fronteriza.

El Gobierno Trump afirma que cerca de 3 millones de inmigrantes irregulares ya salieron del país: más de 2 millones de forma voluntaria y más de 900 mil mediante deportaciones formales.

“Si usted ha presenciado una abducción de un alienígena, no se alarme. El alienígena está en buenas manos. Nos encargaremos de él y lo devolveremos sano y salvo a su lugar de origen”, concluyó.